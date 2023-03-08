Jorge Jesus Portekiz basınına flaş açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz gazetesi A Bola'ya Süper Lig ile ilgili son derece flaş açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilmesi sonrasında rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve bir öneri sundu. Jorge Jesus, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesinin ardından puan tablosunun bozulduğunu "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu" sözleriyle açıklarken, farklı bir formül uygulanması gerektiğini belirtti. Jorge Jesus "Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı" dedi. Ayrıca Portekizli teknik adam "Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir playoff oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok" ifadelerini kullandı. Jorge Jesus'un bu sözlerinin

Türkiye'de ciddi ses getirmesi bekleniyor.



ÇARPICI İFADELER

Portekiz basınına konuşan Jorge Jesus, Hatay ve Gaziantep'in oynadığı maçların yok sayılması ve ligin en iyi 4 takımının play off oynaması gerektiğini söyledi.

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