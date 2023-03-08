Chelsea ve Benfica çeyrek finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun rövanş maçları bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı.



Chelsea ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Borussia Dortmund'u kendi sahasında 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiliz ekibinin golleri Raheem Sterling ve Kai Havertz'den geldi.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede ise Benfica, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Club Brugge'yi sahasında 5-1'lik skorla geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Benfica'nın gollerini Rafa Silva, Goncalo Ramos (2), Joao Mario ve David Neres kaydetti. Club Brugge'nin tek golünü Björn Meijer attı.