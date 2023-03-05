Beşiktaş’ta Dele Alli şoku!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Şenol Güneş yeni transferler Onur Bulut ve Omar Colley'i ilk 11'de tercih ederken siyah beyazlılar Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Salih, Cenk, Aboubakar 11'iyle sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli bu sezon ilk kez sakatlık ya da kart cezası olmamasına rağmen maç kadrosunda yer almadı.
Şenol Güneş, Dele Alli, Atiba ve Umut Meraş'ı Ankaragücü ile oynanacak maçın kadrosuna almadı.
Dele Alli bu sezon Süper Lig'de sakatlık nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oynamadı. NTV Spor'un haberine göre yıldız oyuncu Galatasaray, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.
Şenol Güneş yeni transferler Onur Bulut ve Omar Colley'i ilk 11'de tercih ederken siyah beyazlılar Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Salih, Cenk, Aboubakar 11'iyle sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli bu sezon ilk kez sakatlık ya da kart cezası olmamasına rağmen maç kadrosunda yer almadı.
Şenol Güneş, Dele Alli, Atiba ve Umut Meraş'ı Ankaragücü ile oynanacak maçın kadrosuna almadı.
Dele Alli bu sezon Süper Lig'de sakatlık nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oynamadı. NTV Spor'un haberine göre yıldız oyuncu Galatasaray, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.