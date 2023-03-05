Konyaspor yeni hocasıyla ilk puanını aldı! MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Konyaspor bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Giresunspor ise puanını 22'ye yükseltti.

4. KEZ KARŞILAŞTILAR

Konyaspor ile Giresunspor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya geldi. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maç da ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 2 kez gol sevinci yaşarken, Giresunspor golle tanışamadı. İki takım Konya'da 1 kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sona ermişti.

KONYASPOR GALİBİYETE HASRET

Giresunspor ile golsüz beraber kalan Konyaspor'un Süper Lig'de maç kazanamama serisi 9 maça çıktı. Konya ekibi son olarak İlhan Palut yönetiminde Kayserispor'u mağlup etti. Palut'un öğrencileri bu maçın ardından oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 de mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, Palut'un takımdan ayrılmasıyla göreve gelen Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde ise çıktığı 4 maçta da galibiyet ve golle tanışamadı.

ERKAN ÖZDAMAR 2 AY SONRA DÜDÜK ÇALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 16. haftasında oynanan Sivasspor ile Galatasaray maçında hakem hatası tespit ettiklerini belirterek karşılaşmanın VAR kayıtlarını yayımlamıştı. Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu (MHK) maçı yöneten Erkan Özdamar'a bir süre görev vermedi. Ligde son maçını 29 Aralık 2022'de yöneten Özdamar 2 aylık aradan sonra Konyaspor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaşmayla sahalara geri döndü. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp yaptı. Dördüncü hakemi olarak ise Melis Özçiğdem görev aldı.

Erkan Özdamar'ın son yönettiği Konyaspor müsabakası ise 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan ve yeşil-beyazlı takımın 3-1 galip geldiği Hatayspor maçıydı.