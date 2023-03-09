Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maçın 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Sevilla - Fenerbahçe maçı ile hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olacak. Maça az bir süre kala bir çok soru gündeme geldi. Detaylar haberimizde...
SEVILLA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia
SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart 2023 Perşembe saat 23:00'da oynanacak. Maç Exxen'de şifreli olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA GALİBİYET HEDEFLİYOR!
İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip gelerek İstanbul'da işi bitirmek istiyor.