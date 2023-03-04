Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihlerini açıkladı





FENER BOLOGNA'YI DAĞITTI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 26. hafta maçında konuk ettiği Virtus Bologna'yı 104- 72 yendi. ilk çeyrekte bulduğu 18-0'lık seri ile periyodu 31-14 önde geçen Fenerbahçe, devreye de 58-29 önde girdi. 2. yarıda da etkili oyununu sürdüren Sarı- Lacivertliler maçı 104-72 kazandı. Fenerbahçe'de Motley ve Guduric 16'şar sayı ile oynadı. Temsilcimizde Nemanja Bjelica uzun bir aradan sonra ilk maçına çıkarken, yeni transfer Tyler Dorsey ise mücadeleyi tribünden izledi.



BEŞİKTAŞ'TA DURMAK YOK

Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman taktik ağırlıklıydı.



WELİNTON'A CRUZEİRO TALİP OLDU!

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda önemli değişikliğe giden Siyah-Beyazlılar'da Brezilyalı stoper Welinton'a talip çıktı. Brezilyalı gazeteci Samuel Venancio'nun verdiği bilgiye göre; Cruzeiro Kulübü 33 yaşındaki stopere talip oldu.



PENDİKSPOR SONRADAN AÇILDI

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi. Ali Özgün'ün 10.dakikadaki golüyle 1-0 geri düşen Pendikspor, 61'de Ahmet Ildız ve 87'de Ali Han Tunçer'in golüyle geri döndü ve maçı 2-1 kazanmayı başardı. Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise Göztepe evinde konuk ettiği Boluspor ile 87'de bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.



RACHİD GHEZZAL: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Başakşehir maçıyla birlikte sahalara dönmesi öngörülen Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusuna Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyadan destek vermeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu taraftarlara kendisine verdikleri destekler için teşekkür ederek, "Daha güçlü döneceğim" sözünü verdi.



KONYASPOR İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ara transferde renklerine bağladığı Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno için imza töreni düzenledi. Gençlerbirliği'nden Metehan ile 3,5 diğer isimler ile de yarım sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi. Öte yandan, UEFA ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği için Konyaspor'a 150 bin euro ceza verdi.



LEBRON JAMES 3 HAFTA DAHA OYNAYAMAYACAK

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve Dallas Mavericks ile oynanan maçta sakatlanan yıldız basketbolcu LeBron James, en az 3 hafta daha parkelerden uzak kalacak. 38 yaşındaki basketbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu. Yıldız basketbolcu, bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalaması ile oynuyor.



ERLİNG HAALAND, CİTY'DEN REAL'E TRANSFER OLABİLİR

Manchester City'de oynayan Norveçli golcü Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, yıldız futbolcuların halen Real Madrid hayali kurduğunu dile getirdi. Bu sezon toplamda 33 maçta 33 gol atan Haaland'ın geleceğini planlamaya başladıklarını anlatan Pimenta, Real'in teklifinin geri çevirilemeyeceği görüşünü savundu.



FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN KONUĞU SİVASSPOR

Süper Lig'in 24. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Andrea Pirlo'nın çalıştırdığı Karagümrük haftaya 26 puanla 9, Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor da 24 puanla 13. sırada girdi.



İSTANBULSPOR MAÇI 17.00'DE

G.Saray ile İstanbulspor bugün hazırlık maçında karşılaşacak. Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki maç, saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak



F.BAHÇE KAYSERİ'DE 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe, bugün Kayseri'ye konuk olacak. Saat 19.00'da start alacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Michy Batshuayi; Kayserispor'da ise sakat Mensah kadroda yok.



GOLDEN STATE FARKLI KAZANDI

NBA Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Golden State Warriors, evinde Los Angeles Clippers'ı 115-91'lik skorla yenerek üst üste 4. maçını kazandı. Warriors'ta 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynayan Jordan Poole, galibiyetin mimarı oldu. Diğer maçlar: Washington: 119 - Toronto: 108, Dallas: 133 - Philadelphia: 126, San Antonio: 110 - Indiana: 99



URUGUAY MİLLİ TAKIMI'NA TÜRKİYE'DEN 3 FUTBOLCU

Uruguay Milli Takımı'nın, Japonya ve Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçlarının 34 kişilik aday kadrosuna; Galatasaray'dan Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de çağrıldı. Uruguay Milli Takımı, 24 Mart'ta Japonya ve 28 Mart'ta da Güney Kore ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



TOFAŞ, DOYLE'U KADROSUNA KATTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, ABD'li oyuncu Milton Doyle ile anlaşma sağladı. 1993 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Milton Doyle, şutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapıyor. NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Doyle, 2021- 2022 sezonunda da Türkiye'de Gaziantep Basketbol forması giydi.



BUSQUETS EL CLASİCO TARİHİNE GEÇTİ

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Barcelona'da Sergio Busquets, 46 kez ile El Clasico tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Busquets, 45 mücadelede forma giyen Sergio Ramos ile 44 müsabakada oynayan Lionel Messi'yi geride bırakarak en çok El Clasico maçına çıkan oyuncu ünvanını kazandı



OOSTERWOLDE YİNE 2. YARIDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sol bekte kimi oynatacağı merak konusuydu. Gelen bilgilere göre Portekizli teknik adamın sol bekte Lincoln ile başlayacağı, Jayden Oosterwolde'yi 2. yarıda saha süreceği ifade ediliyor.

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