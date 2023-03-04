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    Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihlerini açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4, 5 ve 6 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kupa tarihleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının yeni tarihini duyurdu. Yapılan açıklamada,"Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir" denildi. Çeyrek finalde F.Bahçe-Kayseri, A.Gücü-Trabzon ve G.Saray- Başakşehir eşleşmeleri vardı. Sivasspor ise Gaziantep'in çekilmesi ile yarı finale yükselmişti.



    JESUS'DAN PRES EMRİ
    Bugün saat 19.00'da Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Teknik patron Jesus, oyuncularından Kayseri maçına presla başlamalarını isterken erken gelen golle oyunun kontrolünü ele almaları gerektiğini de söyledi. Fenerbahçe, antrenman sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla maçın oynanacağı Kayseri'ye hareket etti.



    FENER SEYİRCİSİ ALINMAYACAK
    Fenerbahçe taraftarının başvurusu üzerine alınan Kayseri'deki deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararı, itiraz üzerine iptal edildi. Fenerbahçe seyircisi Kayseri deplasmandaki mücadelede tribünlerdeki yerini alamayacak.



        CİMBOM ÇILDIRDI!
        G.Saray Yönetimi, son dönemde projeleriyle adından söz ettiriyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Florya'daki arsanın Emlak Konut'ta bulunan 41 dönümlük bölümünü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye satın aldı. Kulüp böylece, Florya'da toplamda 62 dönümlük arazinin sahibi oldu. Galatasaray, Ali Sami Yen projesinden 1 milyar, Florya'da yapılacak gayrimenkullerden ise 10 milyar gelir hedefliyor. Ayrıca Seyrantepe'den 65 dönümlük stada yakın arazinin alınması gündemde. Buraya kulüp binası ve spor salonları yapılacak. Yeni sezonda Kemerburgaz'a geçecek Sarı-Kırmızılılar, hem futbol takımlarının daha iyi şartlar altında antrenman yapması hem de Florya'da planlanan inşaatın bir an evvel başlaması için Kemerburgaz tesislerini yeni sezona yetiştirmeye çalışacak.



        ÇALHANOĞLU INTER'DE KALIYOR
        Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile anıldı. Milli futbolcunun gelecek yaz Galatasaray forması giyeceği yazıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun olan İnter, milli yıldızla sözleşme yenilemek için çalışmalara başladı. Mavi-Siyahlılar, kadroyu Barella ve Hakan Çalhanoğlu'na göre kurmayı planlıyor.



        FLORYA'DA TAKTİK ÇALIŞTI
        Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.



            LİVERPOOL'DAN AYRILIYOR
            G.Saray ile adı anılan Roberto Firmino, sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Liverpool'dan ayrılacak. Brezilyalı milli futbolcuya sözleşmesini uzatması için teklif yapıldı, ancak Firmino seçeneklerini değerlendirdikten sonra yeni bir meydan okumaya karar verdi.



            JANKAT YILMAZ İÇİN 1 MİLYON EURO
            Galatasaray'ın 18 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz transferin gözdesi oldu. Celta Vigo, Jankat Yılmaz için 500 bin euro'luk transfer teklifi yaptı ve kabul edilmedi. İspanyol takımı ikinci teklifini 1 milyon euro'ya çıkardı ve bu teklifte kabul edilmedi. 2019 yılında Galatasaray'ın U19 takımına geçen Yılmaz, bu sezon Rezerv Lig, UEFA Gençlik Ligi ve U19 Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi. Yılmaz, bu maçlarda 630 dakika forma giyerken, 6 gol yedi.



            YANAL 3 PUANLA BAŞLADI
            Deprem nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'de heyecan dün yeniden start aldı. 24. hafta maçında yeni hocası Ersun Yanal yönetiminde Başakşehir'i konuk eden Alanya, karşılaşmayı 54'te Efkan'ın attığı golle 1-0 kazandı. Alanya'da 69'da Fer kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra rakip kaleye yüklenen Başakşehir fırsatlar yakalasa da kaleci Runnarson'a takıldı. Bu sonuçla Alanya puanını 28 yaparken, Başakşehir 40 puanda kaldı.



                FENER BOLOGNA'YI DAĞITTI
                Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 26. hafta maçında konuk ettiği Virtus Bologna'yı 104- 72 yendi. ilk çeyrekte bulduğu 18-0'lık seri ile periyodu 31-14 önde geçen Fenerbahçe, devreye de 58-29 önde girdi. 2. yarıda da etkili oyununu sürdüren Sarı- Lacivertliler maçı 104-72 kazandı. Fenerbahçe'de Motley ve Guduric 16'şar sayı ile oynadı. Temsilcimizde Nemanja Bjelica uzun bir aradan sonra ilk maçına çıkarken, yeni transfer Tyler Dorsey ise mücadeleyi tribünden izledi.

                BEŞİKTAŞ'TA DURMAK YOK
                Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman taktik ağırlıklıydı.

                WELİNTON'A CRUZEİRO TALİP OLDU!
                Transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda önemli değişikliğe giden Siyah-Beyazlılar'da Brezilyalı stoper Welinton'a talip çıktı. Brezilyalı gazeteci Samuel Venancio'nun verdiği bilgiye göre; Cruzeiro Kulübü 33 yaşındaki stopere talip oldu.

                PENDİKSPOR SONRADAN AÇILDI
                Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi. Ali Özgün'ün 10.dakikadaki golüyle 1-0 geri düşen Pendikspor, 61'de Ahmet Ildız ve 87'de Ali Han Tunçer'in golüyle geri döndü ve maçı 2-1 kazanmayı başardı. Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise Göztepe evinde konuk ettiği Boluspor ile 87'de bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

                RACHİD GHEZZAL: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
                Başakşehir maçıyla birlikte sahalara dönmesi öngörülen Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusuna Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyadan destek vermeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu taraftarlara kendisine verdikleri destekler için teşekkür ederek, "Daha güçlü döneceğim" sözünü verdi.

                KONYASPOR İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ
                Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ara transferde renklerine bağladığı Metehan Mert, Mahir Emreli, Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno için imza töreni düzenledi. Gençlerbirliği'nden Metehan ile 3,5 diğer isimler ile de yarım sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi. Öte yandan, UEFA ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği için Konyaspor'a 150 bin euro ceza verdi.

                LEBRON JAMES 3 HAFTA DAHA OYNAYAMAYACAK
                NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve Dallas Mavericks ile oynanan maçta sakatlanan yıldız basketbolcu LeBron James, en az 3 hafta daha parkelerden uzak kalacak. 38 yaşındaki basketbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu. Yıldız basketbolcu, bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalaması ile oynuyor.

                ERLİNG HAALAND, CİTY'DEN REAL'E TRANSFER OLABİLİR
                Manchester City'de oynayan Norveçli golcü Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, yıldız futbolcuların halen Real Madrid hayali kurduğunu dile getirdi. Bu sezon toplamda 33 maçta 33 gol atan Haaland'ın geleceğini planlamaya başladıklarını anlatan Pimenta, Real'in teklifinin geri çevirilemeyeceği görüşünü savundu.

                FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN KONUĞU SİVASSPOR
                Süper Lig'in 24. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Andrea Pirlo'nın çalıştırdığı Karagümrük haftaya 26 puanla 9, Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor da 24 puanla 13. sırada girdi.

                İSTANBULSPOR MAÇI 17.00'DE
                G.Saray ile İstanbulspor bugün hazırlık maçında karşılaşacak. Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki maç, saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak

                F.BAHÇE KAYSERİ'DE 3 PUAN ARIYOR
                Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe, bugün Kayseri'ye konuk olacak. Saat 19.00'da start alacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Michy Batshuayi; Kayserispor'da ise sakat Mensah kadroda yok.

                GOLDEN STATE FARKLI KAZANDI
                NBA Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Golden State Warriors, evinde Los Angeles Clippers'ı 115-91'lik skorla yenerek üst üste 4. maçını kazandı. Warriors'ta 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynayan Jordan Poole, galibiyetin mimarı oldu. Diğer maçlar: Washington: 119 - Toronto: 108, Dallas: 133 - Philadelphia: 126, San Antonio: 110 - Indiana: 99

                URUGUAY MİLLİ TAKIMI'NA TÜRKİYE'DEN 3 FUTBOLCU
                Uruguay Milli Takımı'nın, Japonya ve Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçlarının 34 kişilik aday kadrosuna; Galatasaray'dan Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de çağrıldı. Uruguay Milli Takımı, 24 Mart'ta Japonya ve 28 Mart'ta da Güney Kore ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

                TOFAŞ, DOYLE'U KADROSUNA KATTI
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, ABD'li oyuncu Milton Doyle ile anlaşma sağladı. 1993 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Milton Doyle, şutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapıyor. NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Doyle, 2021- 2022 sezonunda da Türkiye'de Gaziantep Basketbol forması giydi.

                BUSQUETS EL CLASİCO TARİHİNE GEÇTİ
                İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Barcelona'da Sergio Busquets, 46 kez ile El Clasico tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Busquets, 45 mücadelede forma giyen Sergio Ramos ile 44 müsabakada oynayan Lionel Messi'yi geride bırakarak en çok El Clasico maçına çıkan oyuncu ünvanını kazandı

                OOSTERWOLDE YİNE 2. YARIDA
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sol bekte kimi oynatacağı merak konusuydu. Gelen bilgilere göre Portekizli teknik adamın sol bekte Lincoln ile başlayacağı, Jayden Oosterwolde'yi 2. yarıda saha süreceği ifade ediliyor.

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