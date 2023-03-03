SON DAKİKA | Trabzonspor'da istifa! Başkan Ahmet Ağaoğlu görevi bıraktı

Görevi sırasında kendisine destek verenlere teşekkür eden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve genel kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza, sayın Valimiz, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum."