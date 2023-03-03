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    • Spor
    • 03.03.2023 10:33
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    • 03.03.2023 10:54
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    SON DAKİKA | Trabzonspor'da istifa! Başkan Ahmet Ağaoğlu görevi bıraktı

    Son dakika haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Ağaoğlu açıklamasında "Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’da istifa! Ahmet Ağaoğlu görevi bıraktı

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevinden istifa etti.

    Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun, ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle dün olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi kararı aldığını belirterek, "Öncelikle alınan bu kararın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerine yer verdi.

    Görevi sırasında kendisine destek verenlere teşekkür eden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve genel kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza, sayın Valimiz, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum."

    Ağaoğlu, "Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi." diyerek, şunları kaydetti: "Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan, bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yan yana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır."

        NELER OLMUŞTU?
        Şampiyonluk sonrası Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren, Avrupa defterini de erken kapatan Trabzonspor'da kongre söylemleri ön plana çıkmaya başladı. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, önümüzdeki günlerde 16 milyon Euro gibi bir rakam ödeme durumuyla karşı karşıya. Bu rakamı bulmak için çok ciddi girişimlerde bulunan Ağaoğlu yönetimi, yabancı oyuncuların serbest kalma tehlikesiyle de mücadele ediyor.

        Trabzonspor'da yapılan son yönetim kurulu toplantısında çoğunluğun kongre kararı alınması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. A Spor ekranlarında gelişmeleri aktaran Yunus Emre Sel, "Trabzonspor yönetiminin bu ay ödemesi gereken 250 milyon TL'nin üzerinde bir miktar var. Bunu ödemek için çok ciddi görüşmeler yapıldı. Şu an için resmi bir kongre kararı yok ama konuşuluyor. Yönetim, salı günü bir toplantı gerçekleştirdi ve kulübün ekonomisi ele alındı. Bazı yöneticiler güven tazelenmesi yönünde fikir beyan etti" ifadelerini kullanmıştı.

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