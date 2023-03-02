Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.03.2023 16:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2023 16:40
    ABONE OL

    Transfer haberleri | Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği rakam dudak uçuklattı!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Lucas Moura'ydı. Yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerden istediği ücret de belli oldu. İşte dudak uçuklatan o rakam...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

    Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
    Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

    5 Mart'a kadar süresi olan Kanarya, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
    Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

    Sarı lacivertlilerin listesinde Ante Rebic, Lucas Moura ve Alex Iwobi gibi isimler bulunuyordu.
        Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

        Fenerbahçe'nin özellikle Lucas Moura için ciddi girişimlerde bulunduğu öğrenilmişti.
        Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

        30 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna dair flaş bir gelişme yaşandı.
        Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

        Sambacı yıldızın talep ettiği ücret belli oldu.
            Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

            Konuyla ilgili haberi Brezilya basını duyurdu.
            Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

            GOAL Brasil'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lucas Moura, imza atacağı kulüpten 8.8 milyon Sterlin'lik bir imza ücreti istiyor.
            Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

            Sözleşmesi haziran ayında sona erecek yıldız futbolcu, sezon sonunda boşa çıkarak istediği bir kulübe imza atmayı hedefliyor.
                Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                Moura bu imzanın karşılığında da yüklü bir bedel talep ediyor.
                Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                Moura'nın 3 yıllık bir kontrat şartı bulunduğu ve kariyerinin son imzası olacağı için yüksek bir yıllık ücret istediği bildirildi.
                Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                Bunun yanı sıra Moura'nın, menajer komisyonunun da sözleşme süresine yayılmasını istediği ifade edildi.
                    Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                    Öte yandan başarılı hücumcunun, ülkesi Brezilya'ya dönmek istemediği ve Avrupa'da kalmayı tercih edeceği aktarıldı.
                    Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                    30 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig, MLS, İtalya ve Katar'dan da teklifler geldiği yazıldı.
                    Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                    A Spor'un haberine göre Moura'nın bu seçeneklerden İngiltere veya İtalya'yı tercih edeceği görüşü hakim.
                        Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                        Lucas Moura bu sezon İngiltere'de 13 maça çıktı.
                        Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                        Brezilyalı isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
                        Transfer haberleri | Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği rakam dudak uçuklattı!

                        Moura'nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
                            HangiKredi
                            Haberler Spor Transfer haberleri | Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği rakam dudak uçuklattı!
                                SON DAKİKA