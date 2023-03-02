Trabzonspor'da kritik toplantı! Maddi konular ve oyuncu performansları masaya yatırıldı

Trabzonspor Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gündemde biriken konuları değerlendirmek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının detaylarına TAKVİM ulaştı.



Toplantının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Mart ayı içerisinde ödenmesi gereken yaklaşık 250 milyon liralık rakam oldu. Toplantının bir diğer önemli konularından bir tanesi ise bu sezon transfer edilen oyunculardan istenilen verimin alınamayışı oldu.



Takımın Avrupa'dan elenmesinin ekonomik olarak çok ciddi gider kayıplarına sebebiyet verdiği ve takımın ligdeki konumunun da bu durumu daha kötü hale getirdiği konusunda da fikir birliğine varıldı. Gelecek sezonun transfer planlaması da yapıldı.



Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzonspor bu sezon ise istediği başarıları yakalayamadı.



"GELENLER GİDİYOR KULÜP ZARAR GÖRÜYOR"

TRABZONSPOR eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetimleri sürekli konuşmanın Trabzonspor'a zarar vermekten başka bir şey olmadığını vurguladı.

Hacıosmanoğlu, "Biz de geldik, gittik. Eleştirilerle ilgili haklı oldukları yönler vardı, haksız olanlar vardı. Yerden yere vurmanın Trabzonspor'a faydası olmuyor ki. Sadece Trabzonspor değil, 4 büyük kulüp de öyle. Gelenler gidiyor ama kurum olarak Trabzonspor zarar görüyor" değerlendirmesinde bulundu.







HAMSİK GERİ SAYIMDA!

TRABZONSPOR'UN son 5 maçında uyluk sakatlığı nedeniyle süre almayan ve bu sezon toplamda 11 maçta kadroya giremeyen Marek Hamsik, yeniden eski gücüne kavuşmak için mücadele ediyor. Sakatlığını atlatan Slovak yıldız, Ümraniye maçına yetişmek için sıkı çalışıyor.

