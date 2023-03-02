M.City’nin hedefinde Ben Chilwell var | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

İngiliz basını, Manchester City'nin yeni sezon için Chelsea'nin sol beki Ben Chilwell'i transfer etmek istediğini iddia etti. Haberde, Chilwell'in City için ilk alternatif olduğu belirtildi. Bu sezon Maviler ile 19 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol, 2 asiste imza attı. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025'te sona erecek.
TYLER DORSEY 2.5 YIL FENERBAHÇE BEKO'DA
FENERBAHÇE Beko, son olarak G-League takımlarından Texas Legends'de forma giyen 27 yaşındaki ABD asıllı Yunan guard Tyler Dorsey ile anlaştı. 2.5 yıllığına kadroya dahil edilen Tyler Dorsey, bu transfer ile birlikte Yunan Milli Takımı'ndan antrenörü olan Dimitris İtoudis ile bu kez Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökme fırsatını yakaladı.
BOLUSPOR MUZAFFER BİLAZER İLE EL SIKIŞTI
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından Muzaffer Bilazer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Son olarak 1. Lig ekibi Erzurum'da görev yapan Muzaffer Bilazer'in yardımcılıklarını ise Atacan Öztürk, Onat Çetin, Mutlu Dervişoğlu ve Yasin Kum yapacak.
YILDIZLAR İSTANBUL'DA SAHNE ALACAK
İSTANBUL'DA bugün başlayacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda çok sayıda rekortmen, olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu unvanlarını korumak ya da yeni rekorlar kırmak için mücadele edecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Ataköy'deki organizasyonda, 47 ülkeden 593 sporcu zafer kazanmak için mücadele edecek.
RIZA ÇALIMBAY'DAN FİORENTİNA AÇIKLAMASI
SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi son 16'daki İtalyan rakipleri Fiorentina ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Çalımbay, "Anadolu'dan 3 sene üst üste Avrupa'ya giden başka takım yok. Daha önce iyi işler yaptık. Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz. Takıma ve taraftarımıza güveniyorum" açıklamasını yaptı.