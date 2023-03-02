M.City’nin hedefinde Ben Chilwell var | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

İngiliz basını, Manchester City'nin yeni sezon için Chelsea'nin sol beki Ben Chilwell'i transfer etmek istediğini iddia etti. Haberde, Chilwell'in City için ilk alternatif olduğu belirtildi. Bu sezon Maviler ile 19 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol, 2 asiste imza attı. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025'te sona erecek.









TYLER DORSEY 2.5 YIL FENERBAHÇE BEKO'DA

FENERBAHÇE Beko, son olarak G-League takımlarından Texas Legends'de forma giyen 27 yaşındaki ABD asıllı Yunan guard Tyler Dorsey ile anlaştı. 2.5 yıllığına kadroya dahil edilen Tyler Dorsey, bu transfer ile birlikte Yunan Milli Takımı'ndan antrenörü olan Dimitris İtoudis ile bu kez Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökme fırsatını yakaladı.