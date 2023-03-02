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    M.City’nin hedefinde Ben Chilwell var | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Manchester City'nin yeni sezon için Chelsea'nin sol beki Ben Chilwell'i transfer etmek istediği iddia edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 2 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Takvim
    M.City’nin hedefinde Ben Chilwell var

    İngiliz basını, Manchester City'nin yeni sezon için Chelsea'nin sol beki Ben Chilwell'i transfer etmek istediğini iddia etti. Haberde, Chilwell'in City için ilk alternatif olduğu belirtildi. Bu sezon Maviler ile 19 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol, 2 asiste imza attı. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025'te sona erecek.




    TYLER DORSEY 2.5 YIL FENERBAHÇE BEKO'DA
    FENERBAHÇE Beko, son olarak G-League takımlarından Texas Legends'de forma giyen 27 yaşındaki ABD asıllı Yunan guard Tyler Dorsey ile anlaştı. 2.5 yıllığına kadroya dahil edilen Tyler Dorsey, bu transfer ile birlikte Yunan Milli Takımı'ndan antrenörü olan Dimitris İtoudis ile bu kez Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökme fırsatını yakaladı.



    BOLUSPOR MUZAFFER BİLAZER İLE EL SIKIŞTI
    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından Muzaffer Bilazer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Son olarak 1. Lig ekibi Erzurum'da görev yapan Muzaffer Bilazer'in yardımcılıklarını ise Atacan Öztürk, Onat Çetin, Mutlu Dervişoğlu ve Yasin Kum yapacak.



    YILDIZLAR İSTANBUL'DA SAHNE ALACAK
    İSTANBUL'DA bugün başlayacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda çok sayıda rekortmen, olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu unvanlarını korumak ya da yeni rekorlar kırmak için mücadele edecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Ataköy'deki organizasyonda, 47 ülkeden 593 sporcu zafer kazanmak için mücadele edecek.



    RIZA ÇALIMBAY'DAN FİORENTİNA AÇIKLAMASI
    SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi son 16'daki İtalyan rakipleri Fiorentina ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Çalımbay, "Anadolu'dan 3 sene üst üste Avrupa'ya giden başka takım yok. Daha önce iyi işler yaptık. Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz. Takıma ve taraftarımıza güveniyorum" açıklamasını yaptı.



        JUVENTUS'TAN PUAN SİLME CEZASINA İTİRAZ
        SERIE A devi Juventus, mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu'ndan aldığı 15 puan silme cezasını temyize götürdü ve karara itiraz etti. Haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle hak mahrumiyeti alan eski başkan Andrea Agnelli ve diğer yöneticilerin de karara itiraz ettiği ifade edildi.



        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YENİ ROTASI ATLETİCO
        LEICESTER City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'nün İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid ile ön anlaşma imzaladığı iddia edildi. Leicester'da 127 karşılaşmaya çıkan Çağlar Söyüncü, 3 gol, 2 asist kaydetti. Milli futbolcumuz, Ada ekibine Freiburg'tan 21 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



        ANADOLU EFES ATİNA'DA PANA KARŞISINDA
        TEMSİLCİMİZ Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında bu akşam Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk olacak. OAKA Arena'daki zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Lacivert-Beyazlılar, 24 maçta 12 galibiyet, 12 yenilgiyle 11. sırada bulunuyor. Panathinaikos ise 8 galibiyet 17 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
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        Haberler Spor M.City’nin hedefinde Ben Chilwell var | Yurttan ve dünyadan spor gündemi
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