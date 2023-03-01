Transfer döneminin sona ermesine yakın Beşiktaş'tan Miovski sürprizi!





MIOVSKI'Yİ 3 TAKIM TAKİPTE

Aberdeen'e sezon başında MTK Budapeşt'ten 650 bin Euro'ya transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Bojan Miovski'yi Avrupa'dan 3 takımın takip ettiği belirtildi. Ligue 1 takımlarından Rennes, Serie A ekibi Lazio ve Premier Lig takımlarından Southampton'un golcü oyuncu ile ilgilendiği belirtildi. 3 kulüp içindeki en ciddi adayın Southampton olduğu, Premier Lig'de son sırada bulunan İngiliz ekibinin ligde kalırsa yeni sezonda Miovski'yi transfer edeceği öğrenildi. Makedonya Milli Takım formasıyla da 13 maçta 1 golü bulunuyor.