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    • Spor
    • 28.02.2023 11:36
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    • 28.02.2023 11:49
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    Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde liste bu doğrultuda hazırlanırken görüşmeler de sıklaştırıldı. Kanarya, ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte büyük yankı uyandıracak transfer gelişmesinin detayları...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
    Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

    Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı.
    Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

    Kanarya; Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile anlaşma sağladı.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

        Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek sezonun planlarını da yapıyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

        Portekizli hoca sadece bu sezon değil gelecek yılların da kadrosunu oluşturmak istiyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

        Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmasa da başarılı isim, uzun süre takımın başında kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

            Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, ligde şu ana kadar 22 maç sonunda 48 puan topladı.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

            F.BAHÇE TRANSFERİ ŞİMDİDEN BİTİRMEK İSTİYOR!

            Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken bir yandan da sezon sonu planlamasına devam ediyor.
            Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

            Sarı lacivertliler, sezon sonunda takımdan ayrılacak isimlerin büyük ölçüde netleşmesinin ardından hamlelerini daha da somut hale getirdi.
                Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                Kanarya uzun uğraşlar sonucu o futbolcunun transferinde sona geldi.
                Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                KANARYA'DAN THIAGO BOMBASI!

                A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor.
                Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                Sarı lacivertliler bu transferi sezon sonu için düşünüyor.
                    Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                    Kanarya, haziran ayında sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ın yerine bu transferi planlıyor.
                    Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                    Jorge Jesus'un da transfere çok olumlu yaklaştığı bildirildi.
                    Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                    Yönetimin transfer için önemli yol kat ettiği ve Liverpool'un yıldız oyuncusuna imza attırmayı hedeflediği iddia edildi.
                        Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                        İspanyol orta sahanın da Türkiye'de Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.
                        Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                        Thiago'nun Liverpool ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
                        Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                        Bu transferin haziran ayında 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis ücretine tamamlanması bekleniyor.
                            Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                            31 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon kulübünde 24 maça çıktı.
                            Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                            Thiago bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
                            Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!

                            Thiago ülke milli takımında da 46 maçta boy gösterdi ve 2 gol kaydetti.
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                                Haberler Spor Transfer haberleri | Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor!
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