Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı.
Kanarya; Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı.
Kanarya; Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile anlaşma sağladı.
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda gelecek sezonun planlarını da yapıyor.
Portekizli hoca sadece bu sezon değil gelecek yılların da kadrosunu oluşturmak istiyor.
Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmasa da başarılı isim, uzun süre takımın başında kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, ligde şu ana kadar 22 maç sonunda 48 puan topladı.
F.BAHÇE TRANSFERİ ŞİMDİDEN BİTİRMEK İSTİYOR!
Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken bir yandan da sezon sonu planlamasına devam ediyor.
Sarı lacivertliler, sezon sonunda takımdan ayrılacak isimlerin büyük ölçüde netleşmesinin ardından hamlelerini daha da somut hale getirdi.
Kanarya uzun uğraşlar sonucu o futbolcunun transferinde sona geldi.
KANARYA'DAN THIAGO BOMBASI!
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı lacivertliler bu transferi sezon sonu için düşünüyor.
Kanarya, haziran ayında sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ın yerine bu transferi planlıyor.
Jorge Jesus'un da transfere çok olumlu yaklaştığı bildirildi.
Yönetimin transfer için önemli yol kat ettiği ve Liverpool'un yıldız oyuncusuna imza attırmayı hedeflediği iddia edildi.
İspanyol orta sahanın da Türkiye'de Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Thiago'nun Liverpool ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Bu transferin haziran ayında 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis ücretine tamamlanması bekleniyor.
31 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon kulübünde 24 maça çıktı.
Thiago bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Thiago ülke milli takımında da 46 maçta boy gösterdi ve 2 gol kaydetti.
İspanyol yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.74 boyundaki isim kariyerinde; Bayern ve Barcelona'da da forma giymişti.