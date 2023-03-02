Leeds United’dan 'Zaniolo' itirafı: "Çok isteyip alamadık"

Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek Avrupa'da da ses getiren bir transfere imza attı.
İtalyan futbolcu ile ilgili bir transfer itirafı İngiltere'den geldi. İngiliz ekibi Leeds United'ın Başkanı Andrea Radrizzani, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, Nicolo Zaniolo ile ilgili de açıklama yaptı.
Radrizzani, "Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için çok çaba harcadık. Roma'ya bir oyuncu önerdik ama Roma'nın AB dışı oyuncu hakkı olmadığı için bu transferi gerçekleştiremedik" dedi.
4,5 YIL GALATASARAY'DA
G.SARAY, Zaniolo ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu için Roma'ya 15 milyon euro tutar 5 taksitle ödeyecek. Nicolo Zainolo bu sezon için 900 bin euro, diğer sezonlarda ise 2 milyon 750 bin euro gelir elde edecek.
İtalyan futbolcu ile ilgili bir transfer itirafı İngiltere'den geldi. İngiliz ekibi Leeds United'ın Başkanı Andrea Radrizzani, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, Nicolo Zaniolo ile ilgili de açıklama yaptı.
Radrizzani, "Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için çok çaba harcadık. Roma'ya bir oyuncu önerdik ama Roma'nın AB dışı oyuncu hakkı olmadığı için bu transferi gerçekleştiremedik" dedi.
4,5 YIL GALATASARAY'DA
G.SARAY, Zaniolo ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu için Roma'ya 15 milyon euro tutar 5 taksitle ödeyecek. Nicolo Zainolo bu sezon için 900 bin euro, diğer sezonlarda ise 2 milyon 750 bin euro gelir elde edecek.