Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hedeflediğimiz yerde değiliz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Güneş,"Takım olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Takım olmak ve uyum çok önemli, bu konuda istediğimiz seviyeye gelemedik. Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Ghezzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direkt oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler sahada alınamadı. Her şeye rağmen yarışta olmalıydık. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz" dedi.



Güneş, "Sol bekte dört oyuncu, hatta Necip bile var. Sene sonu Masuaku ile devam etmek mi, yeni bir oyuncu mu? Buna sonra bakacağız. Sözleşmesinde maç sayısı var, ihtiyaç olursa oynatırız. N'Koudou'dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz" ifadelerini kullandı.









TRANSFER YAPMAYACAĞIZ

Güneş, Onur Bulut ile ilgli "Onur'u sene sonu düşünürken, 1 milyon euro verilerek alınabileceği ortaya çıktı. Sağ bekimiz olur, sol bekimiz olur. Valentin- Rosier coşkuyla oynayan oyuncu. Onur ile Rosier yarışmaya girecek. Şu an için başka transfer düşüncemiz yok" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



SORUMLU HİSSEDİYORUM

Güneş, Dele Alli ile ilgili "Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var. Sanki hiç gücü yok. Talihsizlik mi, bu böyle mi bilemiyorum. Verim alamadım, rahatsızım. Ama neden olmadı diye sorumlu hissediyorum" dedi.