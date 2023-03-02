Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hedeflediğimiz yerde değiliz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Güneş,"Takım olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Takım olmak ve uyum çok önemli, bu konuda istediğimiz seviyeye gelemedik. Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Ghezzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direkt oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler sahada alınamadı. Her şeye rağmen yarışta olmalıydık. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz" dedi.
Güneş, "Sol bekte dört oyuncu, hatta Necip bile var. Sene sonu Masuaku ile devam etmek mi, yeni bir oyuncu mu? Buna sonra bakacağız. Sözleşmesinde maç sayısı var, ihtiyaç olursa oynatırız. N'Koudou'dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz" ifadelerini kullandı.
TRANSFER YAPMAYACAĞIZ
Güneş, Onur Bulut ile ilgli "Onur'u sene sonu düşünürken, 1 milyon euro verilerek alınabileceği ortaya çıktı. Sağ bekimiz olur, sol bekimiz olur. Valentin- Rosier coşkuyla oynayan oyuncu. Onur ile Rosier yarışmaya girecek. Şu an için başka transfer düşüncemiz yok" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
SORUMLU HİSSEDİYORUM
Güneş, Dele Alli ile ilgili "Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var. Sanki hiç gücü yok. Talihsizlik mi, bu böyle mi bilemiyorum. Verim alamadım, rahatsızım. Ama neden olmadı diye sorumlu hissediyorum" dedi.
AYNI TAS AYNI HAMAM
Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, Antalya maçıyla 11. lig maçını geride bırakmıştı. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın başında çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 puan topladı. Tecrübeli çalıştırıcı 1,91'de puan ortalaması yakaladı. Fransız teknik adam ise aynı süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken 2 kez de mağlup olmuştu. 19 puan alan Ismael'in ortalaması 1.72'ydi. Valerien İsmael döneminde 1,64 gol ortalaması yakalayan Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde ise 1,82 ortalama tutturdu. İsmael döneminde maç başına 5.36 isabetli şut çeken Siyah-Beyazlılar'da Güneş döneminde bu oran 4.64'e geriledi. İsmael zamanında maç başına 6 gol fırsatı bulan Beşiktaş'ta bu oran Güneş'le 7.73'e çıktı. İsmael ile 75.82 oranla ikili mücadele kazanan Beşiktaş'ta Güneş'le bu oran 92.27'e çıktı. İsmael ile maç başına 1.27 gol yiyen Beşiktaş, tecrübeli hoca ile 0.82 oranında gol yedi.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yeni transferlerin tamamının yer aldığı antrenmana tedavisi süren Rachid Ghezzal katılmadı. Şenol Güneş'in saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. İlk yarım saati basına açık olan antrenmanda oyuncular, çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.
A.GÜCÜ TARAFTARI ALINMAYACAK
BEŞİKTAŞ, İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararıyla pazar günü oynanacak Ankaragücü maçına konuk takım taraftarlarının alınmayacağını duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Ankaragücü karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır" denildi.