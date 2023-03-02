Omuz omuza yürek yüreğe

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile 'Omuza Omuza Yardım ve Dayanışma Kampanyası' düzenlendi.
Türkiye'deki tüm spor kanallarından canlı yayınlanan programa, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcuları ile Türk futbolunun simge isimleri bir araya geldi. Gecede ilk bağışı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 80 milyon TL ile yaptı. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından telefon bağlantılarıyla, SMS'lerle ve omuzomuza. org'a kredi kartlarıyla bağışlar yapıldı. Yardım gecesinde telefonlar susmadı. Saat 20.00'de başlayan organizasyon 01.00'e kadar devam etti.
F.Bahçe Kulübü, 1000 konteyner ve 100 milyon TL değerinde konteyner bağışladı. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü'nün 6 okul (70-80 milyon TL) yaptıracağını açıkladı.
Dursun Özbek, 100 tır yardım malzemesi gönderdiklerini, 500 konteyner aldıklarını ve 250 konut (500 milyon TL) yapılacağını aktardı. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek sezon başlamadan önce turnuva yapıp gelirleri depremzedelere bağışlayacak.
Saat 00.40 itibarıyla; 27 milyon 403 bin TL'si havale ve kredi kartıyla, 11 milyon 566 bin TL'si SMS ile ve 592 milyon TL taahhüt ile toplam 631 milyon TL elde edildi.
SÜPER LİG İKİ HAFTA ŞİFRESİZ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yardım ve dayanışma kampanyasının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi. Süper Lig maçları 10 gün boyunca televizyondan ve telefon uygulaması TOD'dan şifresiz izlenecek. Bakan Kasapoğlu, "Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum" dedi.
JESUS: ASRIN FELAKETİ
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bu asrın felaketinde Türk insanın büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm" diye konuştu.
SPOR CAMİASI BİR ARADAYDI
OMUZ Omuza kampanyasına Süper Lig ekiplerinden onlarca yerli ve yabancı futbolcu katıldı. Ayrıca Süper Lig ekiplerinin yerli ve yabancı teknik adamları da gecede hazır bulundu...
TANIDIKLARIMIN YARISINI KAYBETTİM
HATAYSPOR Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Yardımcı Antrenör Gökhan Zan'ın sözleri yürekleri dağladı. Volkan Demirel, "Hatay'da tanıdıklarımın yarısı hayatını kaybetti" dedi.
HELAL OLSUN SANA KYLİAN MBAPPE
PARİS Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe, kampanyaya canlı yayın bağlantısıyla katıldı. Türkiye için çok üzgün olduğunu söyleyen Mbappe, elinden geleni yapacağını duyurdu. Mbappe 12 milyon takipçili Twitter hesabında paylaşımda da bulundu.
TAKIM KAPTANLARI TELEFONUN BAŞINDA
SÜPER Lig'de mücadele eden takımların kaptanları Omuz Omuza kampanyasında arı gibi çalıştı. Telefon açan taraftarlarla görüşen yıldız futbolcular, forma ve krampon almak için biriktirdiği paralarını bağışlayan taraftarlara forma ve krampon sözü verdi.
İŞTE BAĞIŞLAR
TFF: 80 milyon TL + 1000 konteyner
Trendyol: 50 milyon TL
Iğdır: 5 milyon TL
Başakşehir: 2 milyon TL
Bodrum: 1 milyon TL
Muş: 3 milyon TL
Eljif Elmas ve Napoli: 100 bin Euro
Eyüp: 5 milyon TL
Adana Demir: 20 milyon TL + İç saha maç gelirleri
Samsunspor: 5 milyon TL
Karagümrük: 5 milyon TL
Ankaragücü: 7 milyon TL
Passolig: 5 milyon TL
İstanbulspor: 10 milyon TL
Westerlo: 10 milyon TL
Kuşadası: 1 milyon TL + iç saha maç geliri
PSG: 50 milyon TL
MHK: 1.6 milyon TL