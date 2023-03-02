Omuz omuza yürek yüreğe

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile 'Omuza Omuza Yardım ve Dayanışma Kampanyası' düzenlendi.



Türkiye'deki tüm spor kanallarından canlı yayınlanan programa, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcuları ile Türk futbolunun simge isimleri bir araya geldi. Gecede ilk bağışı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 80 milyon TL ile yaptı. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından telefon bağlantılarıyla, SMS'lerle ve omuzomuza. org'a kredi kartlarıyla bağışlar yapıldı. Yardım gecesinde telefonlar susmadı. Saat 20.00'de başlayan organizasyon 01.00'e kadar devam etti.



F.Bahçe Kulübü, 1000 konteyner ve 100 milyon TL değerinde konteyner bağışladı. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü'nün 6 okul (70-80 milyon TL) yaptıracağını açıkladı.



Dursun Özbek, 100 tır yardım malzemesi gönderdiklerini, 500 konteyner aldıklarını ve 250 konut (500 milyon TL) yapılacağını aktardı. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek sezon başlamadan önce turnuva yapıp gelirleri depremzedelere bağışlayacak.



Saat 00.40 itibarıyla; 27 milyon 403 bin TL'si havale ve kredi kartıyla, 11 milyon 566 bin TL'si SMS ile ve 592 milyon TL taahhüt ile toplam 631 milyon TL elde edildi.







SÜPER LİG İKİ HAFTA ŞİFRESİZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yardım ve dayanışma kampanyasının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi. Süper Lig maçları 10 gün boyunca televizyondan ve telefon uygulaması TOD'dan şifresiz izlenecek. Bakan Kasapoğlu, "Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum" dedi.







JESUS: ASRIN FELAKETİ

F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bu asrın felaketinde Türk insanın büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm" diye konuştu.







SPOR CAMİASI BİR ARADAYDI

OMUZ Omuza kampanyasına Süper Lig ekiplerinden onlarca yerli ve yabancı futbolcu katıldı. Ayrıca Süper Lig ekiplerinin yerli ve yabancı teknik adamları da gecede hazır bulundu...







TANIDIKLARIMIN YARISINI KAYBETTİM

HATAYSPOR Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Yardımcı Antrenör Gökhan Zan'ın sözleri yürekleri dağladı. Volkan Demirel, "Hatay'da tanıdıklarımın yarısı hayatını kaybetti" dedi.







HELAL OLSUN SANA KYLİAN MBAPPE

PARİS Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe, kampanyaya canlı yayın bağlantısıyla katıldı. Türkiye için çok üzgün olduğunu söyleyen Mbappe, elinden geleni yapacağını duyurdu. Mbappe 12 milyon takipçili Twitter hesabında paylaşımda da bulundu.







TAKIM KAPTANLARI TELEFONUN BAŞINDA

SÜPER Lig'de mücadele eden takımların kaptanları Omuz Omuza kampanyasında arı gibi çalıştı. Telefon açan taraftarlarla görüşen yıldız futbolcular, forma ve krampon almak için biriktirdiği paralarını bağışlayan taraftarlara forma ve krampon sözü verdi.





İŞTE BAĞIŞLAR



TFF: 80 milyon TL + 1000 konteyner



Trendyol: 50 milyon TL



Iğdır: 5 milyon TL



Başakşehir: 2 milyon TL



Bodrum: 1 milyon TL



Muş: 3 milyon TL



Eljif Elmas ve Napoli: 100 bin Euro



Eyüp: 5 milyon TL



Adana Demir: 20 milyon TL + İç saha maç gelirleri



Samsunspor: 5 milyon TL



Karagümrük: 5 milyon TL



Ankaragücü: 7 milyon TL



Passolig: 5 milyon TL



İstanbulspor: 10 milyon TL



Westerlo: 10 milyon TL



Kuşadası: 1 milyon TL + iç saha maç geliri



PSG: 50 milyon TL



MHK: 1.6 milyon TL





