Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.03.2023 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2023 11:30
    ABONE OL

    Pogba sahalara geri döndü!

    Juventus'ta sakatlığını atlatan başarılı futbolcu Paul Pogba, 315 gün sonra Torino maçıyla sahalara geri döndü.

    Pogba sahalara geri döndü!
    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Fransız yıldız Pogba, sahalara döndü. 2021-2022 sezonunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da oynadığı dönemde nisan ayında sakatlık yaşayan tecrübeli orta saha, İtalya Serie A'nın 24. haftasında dün oynanan Juventus - Torino maçının 69. dakikasında oyuna girerek tam 315 gün sonra yeşil sahaya ayak bastı. Sezon başında bedelsiz olarak İtalyan ekibine transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, ayrıca dünkü mücadeleyle birlikte 2 bin 481 günün ardından yeniden siyah-beyazlı formayı da giymiş oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TikTok’a 1 milyon 750 bin lira ceza
    Haberler Spor Pogba sahalara geri döndü!
        SON DAKİKA