Galatasaray’ın ABD'li yıldız için Antalyaspor'a yaptığı transfer teklifini TAKVİM açıklıyor

Galatasaray'da Haji Wright aşkı yeniden depreşti... Galatasaray transfer sezonu tamamlanmadan kadrosuna kaliteli bir golcü katmakta kararlı. Sarı- Kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Antalyasporlu Haji Wright için Akdeniz ekibine teklifini yaptı. Galatasaray, ABD'li golcü için 4 milyon euronun yanı sıra Ross ve Emre Taşdemir'i kiralık olarak önerdi. Kısa süre önce Manisa'ya kiralanan Metehan'ın da isminin masaya geldiği öğrenildi. Antalyaspor ise teklifi az buldu. Akdeniz ekibinin Wright için istediği rakam 8 milyon euro. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Galatasaray'ın istenilen rakamı düşürmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Antayaspor'un bonservisini geçen sezon aldığı yıldız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki golcü oyuncunun adı sezon başında Trabzonspor ile de anılmıştı.