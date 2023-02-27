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    Enner Valencia performansıyla ülkesinde manşet oldu: Superman

    Ligdeki gol sayısını 22’ye yükselten Valencia, son 12 sezonda 23. haftalar itibarıyla en çok gol atan 2. oyuncu oldu. Ekvador basını da “Superman Enner Valencia, takımı adına anahtar bir oyuncu olduğunu yine gösterdi ”ifadelerini kullandı.

    Superman
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    Cumartesi gecesi Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken Sarı-Lacivertliler'in maça damga vuran tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, performansıyla ülkesi Ekvador'da da gündem oldu. Ekvador basınında yer alan haberde, "Superman Valencia, attığı gollerle takımı adına anahtar bir oyuncu olduğunu yine gösterdi. Valencia ve arkadaşları gol sevincinde depremzedeleri de unutmadı" ifadelerine yer verildi. Bilindiği üzere Valencia maç öncesinde, "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtü giymişti. 33 yaşındaki oyuncu 19 Süper Lig maçında 22 gol atarken 4 de asist yaptı.



    GERÇEK BİR GOL MAKİNESİ...
    Deneyimli forvet, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 51'e yükseltti. Bununla birlikte Valencia, sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girdi. Valencia aynı zamanda 22. haftalar itibarıyla son 12 sezonda Süper Lig'de en çok gol atan 2. futbolcu oldu. İlk sırada 2011/12 sezonunda 23. hafta sonunda 25 gol atan Burak Yılmaz var. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Brezilya ekiplerinden Internacional'le anılan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, şu ana kadar 27 gol atan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile de yarış halinde.



    SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
    Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Ekvadorlu yıldızla sözleşme uzatmak için görüşmelerini devam ettiriyor.

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