Enner Valencia performansıyla ülkesinde manşet oldu: Superman

Cumartesi gecesi Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken Sarı-Lacivertliler'in maça damga vuran tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, performansıyla ülkesi Ekvador'da da gündem oldu. Ekvador basınında yer alan haberde, "Superman Valencia, attığı gollerle takımı adına anahtar bir oyuncu olduğunu yine gösterdi. Valencia ve arkadaşları gol sevincinde depremzedeleri de unutmadı" ifadelerine yer verildi. Bilindiği üzere Valencia maç öncesinde, "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtü giymişti. 33 yaşındaki oyuncu 19 Süper Lig maçında 22 gol atarken 4 de asist yaptı.