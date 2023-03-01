Mete Gazoz’a olimpiyat şampiyonluğu getiren ok depremzedeler yararına satıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazanmıştı. Mete Gazoz'a olimpiyat şampiyonluğunu getiren ok, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılması için bağışlandı. Mete Gazoz'un bağışladığı oku, eski milli okçu ve iş insanı Murat Akkaya satın aldı. Murat Akkaya, yaptığı açıklamada, 200 bin liraya oku satın aldığını belirterek, "Oku, Mete Gazoz'a geri bıraktım. İnşallah, ikinci olimpiyat şampiyonu olduğunda okumu alacağım" ifadelerini kullandı. Ülkemize önemli başarılar kazandıran Mete Gazoz, iki hafta önce yaptığı açıklamada okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkaracağını belirtmişti. Gazoz, sosyal medyadan, "Ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım" ifadelerini kullanmıştı. Milli okçu, iki hafta önce yaptığı açıklamada, "Şu anki en güncel teklif 80 bin lira" demişti. 80 bin liralık teklif sonrasında 200 bin liraya kadar yükseldi.

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