Fenerbahçe, Mahmoud Dahoud için düğmeye bastı

Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken diğer yandan da önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'da forma giyen Suriye asıllı Alman merkez orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud için düğmeye bastığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Dortmund'dan bedelsiz olarak ayrılacağı fade edildi. Almanya Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Mahmoud Dahoud'u Fenerbahçe dışında başka Avrupa takımları da kadrosunda görmek istiyor. Napoli, Sevilla ve Atletico Madrid'in de oyuncu ile ilgilendiği ve her an teklif yapabilecekleri belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, merkez orta saha dışında ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor.