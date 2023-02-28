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    Fenerbahçe, Mahmoud Dahoud için düğmeye bastı

    Fenerbahçe, Dortmund ile olan sözleşmesi haziranda sona erecek olan Suriye asıllı Alman futbolcu Mahmoud Dahoud için harekete geçti. Yönetim; Napoli, Sevilla ve Atletico Madrid kulübü ile yarışa girdi.

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    Fener’in yeni rotası Mahmoud Dahoud

    Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken diğer yandan da önümüzdeki sezonun hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'da forma giyen Suriye asıllı Alman merkez orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud için düğmeye bastığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Dortmund'dan bedelsiz olarak ayrılacağı fade edildi. Almanya Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Mahmoud Dahoud'u Fenerbahçe dışında başka Avrupa takımları da kadrosunda görmek istiyor. Napoli, Sevilla ve Atletico Madrid'in de oyuncu ile ilgilendiği ve her an teklif yapabilecekleri belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, merkez orta saha dışında ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor.



    DAHOUD DA TAKIM ARIYOR
    Bu sezon sadece 6 resmi maçta forma giyebilen Mahmoud Dahoud'un da daha fazla süre alacağı bir takımda oynamak istediği bu yüzden tekliflere açık olduğu da gelen haberler arasında. 2 kez Almanya Milli Takım forması giyen Mahmoud Dahoud, 22 kez de Almanya U21 takımında boy gösterdi.



    DEVLER ONU İSTİYOR
    Suriye asıllı Alman Milli oyuncuyu Fenerbahçe dışında Napoli, Sevilla ve Atletico Madrid de kadrosunda istiyor.

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