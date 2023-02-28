Dünya basını depremzede çocuklar için oyuncakların sahaya atıldığı anı konuşuyor





BİR DAYANIŞMA JESTİ

İtalya'dan Tuttomercato, "Türk dayanışması" başlığıyla duyurduğu haberde, "Çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce peluş oyuncak tribünlerden sahaya uçtu" ifadesini kullandı. TuttoNapoli, "Bir kez olsun bir futbol maçının yarıda kesilmesi iyi oldu" derken, Sportface de "Beşiktaş lige döndü, taraftarlar depremzedeler için sahaya oyuncak attı" dedi.