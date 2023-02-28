Dünya basını depremzede çocuklar için oyuncakların sahaya atıldığı anı konuşuyor

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Süper Lig 14. hafta erteleme maçında tribünleri dolduran taraftarlar depremzede çocukları unutmadı. Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde sahaya atılan peluş oyuncaklar dünya basınında manşetleri süsledi ve büyük övgü topladı.
BİR DAYANIŞMA JESTİ
İtalya'dan Tuttomercato, "Türk dayanışması" başlığıyla duyurduğu haberde, "Çok sayıda çocuğa dayanışma jesti olarak binlerce peluş oyuncak tribünlerden sahaya uçtu" ifadesini kullandı. TuttoNapoli, "Bir kez olsun bir futbol maçının yarıda kesilmesi iyi oldu" derken, Sportface de "Beşiktaş lige döndü, taraftarlar depremzedeler için sahaya oyuncak attı" dedi.
İNSANLIK DERSİ VERDİLER
Fransa'dan L'Equipe, "Beşiktaş taraftarı depremzedeler için sahaya binlerce oyuncak fırlattı" diyerek tarihi anları okuyucusuna duyurdu. İspanya'dan Mundo Deportivo, "Beşiktaş stadında oyuncak yağmuru", Lavanguardia da "Beşiktaş stadında taraftarlar insanlık dersi verdi" ifadesini kullandı. Hollanda'nın önde kuruluşlarından Voetbal International, "Türkiye'de duygusal görüntüler... Depremler çok sayıda can aldı, Beşiktaş-Antalya maçı 4.17'de durdu" şeklinde yaşananları özetledi. Voetbalkrant ise "Yürekleri ısıtan bir jest" yorumunda bulundu. Öte yandan Reuters de "Oyuncaklar çocuklara hediye edildi" yorumunu yaptı.