Bakan Kasapoğlu tribünlerde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı: Spor sahaları siyaset alanı değildir

Önce Kadıköy, ardından da Dolmabahçe'de bir grubun attığı siyasi sloganlara her kesimden çok büyük tepki geliyor. Yazılı bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Ülke ve millet olarak; tarihin en büyük felâketlerinden birini yaşadığımız bu dönemde, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, yaralarımızı sarmak konusunda sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Ülkemizin bu birlik ruhuna ve sporun iyileştirici gücüne, depremin yaralarını sarmaya devam edeceğimiz süreçte çok daha fazla ihtiyacı olacaktır. Ancak her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, spor camiaları ve tüm kulüpler tek yürek olurken, birilerinin maksatlı provokasyonlara giriştiği görülmektedir. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir" dedi. Sporu siyasete alet etmenin, birlik ve beraberliğimize ket vurmaktan başka neticesi olmayacağını da ifade eden Kasapoğlu, "Acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edecek, kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Zaten tüm kulüpler ve gerçek sporseverler bu misyonu layıkıyla yerine getirmektedir" diye konuştu.