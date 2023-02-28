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    Bakan Kasapoğlu tribünlerde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı: Spor sahaları siyaset alanı değildir

    Ülkemizin sporun birleştirici gücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Bakan Muharrem Kasapoğlu, “Ancak spor sahaları siyaset alanı ve siyaset üretme merkezi değildir. Sporu siyasete alet etmenin, birlik ve beraberliğimize ket vurmaktan başka neticesi yoktur” ifadesini kullandı.

    Spor sahaları siyaset alanı değildir

    Önce Kadıköy, ardından da Dolmabahçe'de bir grubun attığı siyasi sloganlara her kesimden çok büyük tepki geliyor. Yazılı bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Ülke ve millet olarak; tarihin en büyük felâketlerinden birini yaşadığımız bu dönemde, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, yaralarımızı sarmak konusunda sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Ülkemizin bu birlik ruhuna ve sporun iyileştirici gücüne, depremin yaralarını sarmaya devam edeceğimiz süreçte çok daha fazla ihtiyacı olacaktır. Ancak her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, spor camiaları ve tüm kulüpler tek yürek olurken, birilerinin maksatlı provokasyonlara giriştiği görülmektedir. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir" dedi. Sporu siyasete alet etmenin, birlik ve beraberliğimize ket vurmaktan başka neticesi olmayacağını da ifade eden Kasapoğlu, "Acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edecek, kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Zaten tüm kulüpler ve gerçek sporseverler bu misyonu layıkıyla yerine getirmektedir" diye konuştu.



    BİZ BİRLEŞMENİN TARAFINDAYIZ
    Kulüpler Birliği Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada birlik ve beraberlik mesajları verildi. 'Tüm renklerimizle, var gücümüzle' başlıklı açıklamada, "Futbolseverler açısından da stadyumlar dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı birlik, beraberlik, kardeşlik dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır. Tüm kulüplerimiz, yaşadığımız son afette devletimizin ve milletimizin yanında yer almayı temel vazife bilmiştir. Kulüpler Birliği olarak; ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vazife kabul ediyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da artırmak, depremzedelerin yaraları sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır" ifadelerine yer verildi.



    YARALARI OMUZ OMUZA SARACAĞIZ
    Tribünlere siyaset bulaştırmak isteyen odakların kirli oyununu bozan futbol kulüplerimiz art arda yaptıkları açıklamalarla birlik beraberlik mesajı verdiler.



        AMAÇLARI FARKLI
        Önceki gün başta Konyaspor ve Kayserispor olmak üzere futbol dünyasından gelen tepkiler adeta çığ gibi büyüdü. Dün de Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri yayınladıkları bildirilerle, futbol sahalarındaki provokatif eylemlere tepkisini dile getirdi. Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız günlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak durmaya davet ediyoruz. Felaketin yaralarını omuz omuza saralım" denildi. Çaykur Rizespor ise, "Özlenen dayanışma ruhu ilk kez bu kadar yüksekken, birilerinin hazımsızlığına uşaklık yapmak Türk sporuna ihanettir" ifadesini kullandı. Sivasspor da, "Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun kendisi de özellikle bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır" çağrısını yaptı.

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        Haberler Spor Bakan Kasapoğlu tribünlerde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı: Spor sahaları siyaset alanı değildir
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