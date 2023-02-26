Bir futbolcunun intihara giden aşk hikayesi! Musa Kamara kulüp başkanının kızına aşık olunca...

BAŞKANIN KIZINA AŞIK OLDU

Bir ara Etiyopya takımı Hossana'ya giden Kamara, orada da istediğini bulamayınca Lions'a gelip 6 ay top oynadıktan sonra ülkesindeki Bo Rangers FC takımına 15 bin Euro bonservisle transfer oluyor. Santrfor bölgesinde görev yapan Musa Kamara, en son Libya temsilcisi Al İttihat'a gidiyor. Ancak Bo Rangers'taki başkanın kızına gönlünü kaptırınca ülkesine geri dönüp kızla evlenmek istediğini söylüyor.