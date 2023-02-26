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    • Spor
    • 26.02.2023 18:38
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    • 26.02.2023 18:38
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    Bir futbolcunun intihara giden aşk hikayesi! Musa Kamara kulüp başkanının kızına aşık olunca...

    Son dakika haberleri... Bir Afrika ülkesi olan Sierra Leone'de top koşturan Musa Kamara'nın başından geçenler şok etkisi yarattı. 22 yaşındaki santrforun kulüp başkanının kızıyla evlenmek istediği ancak başka bir kadınla evli olduğu için başkanın izin vermediği öğrenildi. Duruma isyan eden Kamara’nın karnına bıçak saplayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Acil şekilde hastaneye kaldıran tedavisinin ardından futbola döndü.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bir futbolcunun intihara giden aşk hikayesi!

    Afrika'nın batısında bulunan 8.5 milyon nüfuslu Sierra Leone'de futbola başlayan Musa Kamara'nın ilginç hikayesi oldukça dikkat çekiyor. Futbola ülkesindeki AIK Freetong takımında başlayan Kamara, Ocak 2019'da East End Lions takımına imza atıyor. İsveç temsilcisi Trelleborg'da deneme idmanlarına çıkan Kamara sonra Lions'a dönüyor.

    BAŞKANIN KIZINA AŞIK OLDU

    Bir ara Etiyopya takımı Hossana'ya giden Kamara, orada da istediğini bulamayınca Lions'a gelip 6 ay top oynadıktan sonra ülkesindeki Bo Rangers FC takımına 15 bin Euro bonservisle transfer oluyor. Santrfor bölgesinde görev yapan Musa Kamara, en son Libya temsilcisi Al İttihat'a gidiyor. Ancak Bo Rangers'taki başkanın kızına gönlünü kaptırınca ülkesine geri dönüp kızla evlenmek istediğini söylüyor.

    KARNINA BIÇAK SAPLIYOR

    Bo Rangers'ta başkanın kızıyla evlenmek isteyen Musa Kamara'ya evli olması nedeniyle izin çıkmıyor. 22 yaşındaki futbolcu bunun acısına dayanamayarak karnına bıçak saplayıp intihar ediyor.

    MOTOSİKLETLERİ HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR
    Çevredekiler tarafından hastaneye motosiklet ile götürülen genç futbolcuya acil müdahalede bulunuyorlar. Kamara'nın hayatını kurtarıyorlar.

        OCAK 2022'DE EVLENMİŞ

        Musa Kamara'nın Ocak 2022'de evli olduğu ve Instagram hesabından fotoğraf paylaştığı biliniyor. Kulüp başkanının da evli olduğu için kızının Kamara ile evlenmesine izin vermiyor.

        MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

        Bir süre devam eden tedavinin ardından iyileşen Kamara, Libya'ya geri dönüyor ve futbola yeniden başlıyor. Sierra Leone Milli Takımı'nda 9 maça çıkan Kamara'nın 2 golü bulunuyor.
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        Haberler Spor Bir futbolcunun intihara giden aşk hikayesi! Musa Kamara kulüp başkanının kızına aşık olunca...
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