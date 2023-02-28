2023 FIFA The Best kazananlar isim listesi! Messi mi, Ronaldo mu? En iyiler ödülünü kim aldı? FIFA The Best ödülünü kim kazandı?

YILIN EN İYİSİ ADAYLARI: MESSİ, MBAPPE VE BENZEMA

Yılın en iyi oyuncusunun belli olduğu ödülde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema isimleri odak noktası. 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolde yer alan Lionel Messi en iddialı isimken Paris'ten takım arkadaşı ve Dünya kupası ikincisi Kylian Mbappe en yakın takipçilerden. Dünya Kupası'nda da gol kralı olan yıldız futbolcu en iddialı ikinci aday.

Diğer isim de Karim Benzema. Ballon d'Or'un son sahibi olan Fransız forvet Real Madrid'de gösterdiği performansla ödülü kazanmıştı. Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda yer alamayan oyuncu Messi ve Mbappe kadar iddialı olmasa da dikkat çeken isimlerden.