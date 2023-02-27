Beşiktaş’ın genç yıldızı için scout’lar geliyor!

Beşiktaş son yıllarda Türk futboluna önemli yetenekler kazandırdı. Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından çıkan yıldız isimlerin kimi A Takım'da yükselip düzenli olarak forma giyerken kimisi de Avrupa'nın yolunu tuttu. Kartal'da bu sezon 3 genç oyuncu Avrupa'nın önemli takımlarına transfer oldu. Beşiktaş, 3 isimden 10 milyon euroyu kasasına koydu.

EMİRHAN İLKHAN'DAN 4.5 MİLYON EURO



Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı, Avrupa'ya transfer yaptı. Özkaynaklardan yetişen Emirhan İlkhan 4.5 milyon euro karşılığında İtalya Serie A takımlarından Torino'ya transfer oldu. Yine altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz İskoçya'nın dev kulübü Glasgow Rangers'a geçti. 21 yaşındaki milli oyuncu Beşiktaş'a 4 milyon euro kazandırdı. 19 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise Braga'ya 1.5 milyon euro karşılığında geçti.

17'LİK SEMİH İLK KEZ FORMA GİYDİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının 58. dakikasında oyuna 17 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy'u aldı. İlk kez Beşiktaş A Takımı'nda forma giyen ve Süper Lig'de mücadele eden genç Semih gerek fizik gücüyle gerekse top tekniğiyle sınıfı geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonrası genç yıldızı özel olarak kutladığı öğrenildi.

U19 LİGİNDE 14 MAÇTA 17 GOL ATTI



Altyapıdaki istatistikleriyle dikkat çeken Semih Kılıçsoy, U19 Ligi'nde 14 maçta 17 kez fileleri havalandırdı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çeken 17 yaşındaki yıldız adayı milli takımda da attığı gollerle adından söz ettirdi. Genç Semih, U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyerken 1 gol attı. U17 Milli Takımı'nda 13 maçta 9, U14'te 2 maçta 2, U15 milli takımında ise 6 maçta 5 gol attı.

BU FORMAYI GİYMEK HAYALİMDİ



Antalyaspor maçı sonrası konuşan Semih Kılıçsoy heyecanını gizleyemedi. Genç golcü, "Altyapısında yetiştiğim Beşiktaş'ta bu formayı giymek, bu stadyumda oynamak hayalimdi. İlk maçıma çıktım. İnşallah daha çok çalışıp daha çok süre bulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA TAKİP EDİLECEK



Altyapıdan itibaren Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy, Ankaragücü maçında markaj altına alınacak. Avrupa'nın önemli scoutlarının Beşiktaş'ın hafta sonu oynayacağı Ankaragücü maçında tribünden genç Semih'i izleyeceği öğrenildi. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen fiziksel görüntüsü ve oyun görüşüyle dikkatleri çeken Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GENÇ YETENEKLER DİKKAT ÇEKİYOR



Son dönemde Süper Lig'de forma şansı bulan genç oyuncular arasında Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun gözbebeği 18 yaşındaki Arda Güler ve Kasımpaşa'nın 16 yaşındaki stoperi Yasin Özcan dikkat çekiyor. Konyaspor'un 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu Mehmet Ali Büyüksayar da son oynanan Fenerbahçe maçında görev aldı ve performansıyla alkış topladı.