Hamsik’ten çok önemli açıklamalar: Tutkum devam ediyor

Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken geleceği en çok merak edilen isimlerin arasında Marek Hamsik yer alıyor. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun en önemli isimlerinden birisi olan ancak bu sezon sakatlıklarla boğuşan Marek Hamsik, geçtiğimiz hafta teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmenin detaylarını açıklamayan Abdullah Avcı, "Marek Hamsik şu an itibarıyla 3 ay daha buranın futbolcusudur. İnsan çok sevdiği şeyi, uzun süre oynadığı bir durumdan, kolay kolay uzaklaşmak istemez. Bunun dışında kendiyle ilgili olan şeyleri kendi paylaşır" demişti.







HENÜZ KARAR VERMEDİM

Marek Hamsik'in, teknik direktör Abdullah Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama yönündeki arzusunu ilettiği ve bu zaman dilimindeki durumuna bakarak bir değerlendirme yapacağını söylediği öğrenildi. Hamsik'in menajerine de, "Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim dediği öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 2 gol, 1 asiste imza attı. Hamsik'in kontratı sezon sonu bitecek.

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