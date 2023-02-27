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    • Spor
    • 27.02.2023 09:55
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    • 27.02.2023 09:55
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    Mbappe tarihe geçti! PSG farkı açtı (MAÇ ÖZETİ)

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 25. haftanın kapanış maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi.

    takvim.com.tr
    Mbappe tarihe geçti! PSG farkı açtı MAÇ ÖZETİ

    Liderlik koltuğunda oturan PSG, en yakın takipçisi Olimpik Marsilya'ya konuk oldu.

    Son şampiyon PSG, Mbappe'nin 25 ve 55, Messi'nin 29. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

    PSG formasıyla tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 200'e yükselten Mbappe, Cavani'ye ait kulüp rekorunu egale etti.

    Messi ise kulüp kariyerindeki 700. golüne ulaştı. Arjantinli futbolcu, gollerinin 672'sini Barcelona, 28'ini de PSG formasıyla attı.

    Öte yandan Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika oynadı.

    PSG puanını 60'a çıkararak Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 8 puana yükseltti.

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