Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan'ın eşi...
Lionel Messi-Cristiano Ronaldo rekabeti bu listede de devam ediyor... Dünyaca ünlü futbolcuların özel hayatları da yakın markajda. Kullandıkları arabalardan, giydiklerine kadar her hareketleri merak konusu olan ünlü futbolcuların eşleri de bu meraktan nasiplerini alıyor. Bir web sitesi dünyanın en güzel futbolcu eşlerini belirledi. Listede Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel sevgilisi Georgina Rodriguez, Lionel Messi'nin eşi Antonela da yer alırken İlkay Gündoğan'ın eşi Sara da listede kendisine yer buldu.
27.02.2023 12:43 - Son Güncelleme: 27.02.2023 12:43