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Haberler Magazin Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan'ın eşi...

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan'ın eşi...

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo rekabeti bu listede de devam ediyor... Dünyaca ünlü futbolcuların özel hayatları da yakın markajda. Kullandıkları arabalardan, giydiklerine kadar her hareketleri merak konusu olan ünlü futbolcuların eşleri de bu meraktan nasiplerini alıyor. Bir web sitesi dünyanın en güzel futbolcu eşlerini belirledi. Listede Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel sevgilisi Georgina Rodriguez, Lionel Messi'nin eşi Antonela da yer alırken İlkay Gündoğan'ın eşi Sara da listede kendisine yer buldu.

27.02.2023 12:43 - Son Güncelleme: 27.02.2023 12:43
Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan’ın eşi...

Dünyanın en çok takip edilen spor sitelerinden "sportslulu.com", binlerce kişinin katılımıyla 'dünyanın en güzel futbolcu eşleri' listesi sıraladı. Eski ve yeni birçok ünlü futbolcunun eşi ile sevgilisinin yer aldığı 18 kişilik liste, önceki gün yayınlandı.

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Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan’ın eşi...

Listede İlkay Gündoğan'ın eşi de kendisine yer bulurken bakın ilk sırada kim yer aldı.

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan’ın eşi...

18. Tammy Abraham ve kız arkadaşı Leah Monroe

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan’ın eşi...

17. Bernardo Silva ve kız arkadaşı Ines Degener Tomaz

Dünyanın en güzel futbolcu eşleri ve sevgilileri belli oldu! Listede çok tanıdık bir isim de var! O listede İlkay Gündoğan’ın eşi...

16. Kai Havertz ve kız arkadaşı Sophia Weber

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