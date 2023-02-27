Alanyaspor'da Farioli dönemi sona erdi Ersun Yanal dönemi başladı

Diğer taraftan teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bugün itibarıyla Alanyaspor'u Ersun Yanal ve ekibinin çalıştıracağını belirtti.

İki teknik adamın törende bir arada yer almasıyla güzel bir atmosferin oluştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Örnek olacak bir atmosfer. Ersun hocama da hayırlı, uğurlu olsun. Hocam hoş geldin aramıza. İnşallah Alanyaspor'umuzda birlik ve beraberlik içerisinde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

FARİOLİ: "FUTBOLUN DOĞASINDA VEDALAR VAR"

Alanyaspor'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Francesco Farioli, turuncu-yeşilli kulübe veda ederken bir parçasını da geride bıraktığını dile getirerek, "Futbolun doğasında vedalar var, biz bunu kulüple görüştük. En normal şekilde, en olağan şekilde nasıl yapabiliriz diye ortak bir noktaya vardık. Alanyaspor, benim için önemli bir yer. Türkiye'ye ilk geldiğimde göreve burada başlamıştım. Burası benim için farklı bir camia." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal'a yeni görevinde başarılar dileyen Farioli, törende onunla bir arada bulunmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Yanal'la rakip oldukları maçlarda aralarında güzel bir enerjinin oluştuğuna değinen Farioli, şöyle konuştu:

"Hem insani açıdan hem futbola bakış açımızla alakalı gerçekten çok güzel enerji alışverişinde bulunmuştuk. Bir kez daha sizlerin huzurunda hocama hoş geldiniz diyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Türkiye'ye ilk geldiğimde bana inandı, güvendi. Buranın kapılarını açtı. Dediğim gibi bir parçamı burada bırakıyorum. Alanyaspor'un her zaman benim kalbimde farklı bir yeri olacak. Güzel şekilde hatırlayıp her zaman destekleyeceğim."