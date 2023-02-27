Bayern liderliği aldı! MAÇ ÖZETİ

Almanya'da Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin ile karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, maçın 31. dakikasında Choupo-Moting'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 40. dakikada Kingsley Coman skoru 2-0'a taşıdı. Bavyera ekibi Jamal Musiala'nın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 3-0'lık skorla kapattı.

İkinci yarıda başka olmayınca Bayern Münih maçı 3-0 kazanarak 13. galibiyetini elde etti ve 46 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 6 maç sonra kaybeden Union Berlin ise bu sezon 5 mağlubiyetini aldı.



Gelecek hafta ligde Bayern Münih, Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Union Berlin ise Köln'ü konuk edecek.