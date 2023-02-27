Alanyaspor, Ersun Yanal ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

"Örnek olacak bir atmosfer"

Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün burada bir imza töreni var, bir de veda töreni var. Bildiğiniz gibi dün akşam itibariyle geçen yıldan bu tarafa kulübümüzde çok büyük hizmetleri olan Francesco Farioli hoca ve ekibi ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetmiş bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. O bizim gönlümüzde, kalbimizde her zaman olacak. Her zaman burada bizim kardeşimiz gibidir. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. İnşallah ilk çalıştığı takımının maçına gelme sözü verdik. Desteğimiz de her zaman olacak. Kendisiyle çok güzel zamanlarımız geçti. Gerçekten de çok çalışkan ve ileriye dönük çok daha başarılar elde edeceğine inandığımız bir hocamız. Diğer taraftan da Ersun Yanal hocam yanımızda. Bugün itibarıyla da Alanyaspor'umuzu Ersun Yanal hocam ve ekibi çalıştıracak. Her iki hocamız da burada yanımızda gördüğümüz gibi güzel bir atmosfer, güzel bir duygu. Örnek olacak bir atmosfer. Ersun hocama da hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Alanyaspor'umuzda da birlik beraberlik içerisinde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ersun Yanal: "Özlenen tablo"

Alanyaspor'un yeni hocası Ersun Yanal ise, "Ülkemizde meydana gelen doğal afetin 11 ilde yaptığı yıkım hepimizin yüreğini çok acıttı. Buradaki dayanışmamış, halk olarak birlikteliğimiz örnek oldu. Böyle bir felaketin yaraları sarılmak üzereyken böyle bir toplantı, Alanyaspor ile yaptığımız anlaşma olması gereken bir formaliteydi. Bugün burada çok mutlu bir tablo var. Belki burada bir ilki yaşıyoruz. Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Bu pozitif gelişimlerin ülke futboluna çok şey katacak katılımlar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Alanyaspor'un Türk futboluna katkılarda bulunduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak Farioli'nin de Türk futboluna gelip hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Özellikle ben kendisinin bu yaşta, 32-33'lü yaşların başında böyle bir hayal gücü, böyle bir cesaretle futbolun başına geçip futbolu yönetmesi ve başarılı olması ki bence çok başarılı bizde iz bırakması bizi çok mutlu etti. Onun gelecekte yapacağı çok şeylerin olduğuna inanıyorum. Umarım ülke futbolumuza da katkıda bulunur ve Alanyaspor'daki bu devri alırken onun bıraktığı olumlu izleri hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bunun sorumluluğuyla hepimiz heyecanlı bir başlangıcı ve Alanyaspor'un gelmek istediği, yapmak istediği hedeflere de uygun bir davranış olarak görüyorum. Böyle bir tabloyu, böyle bir ortamı bize oluşturdu. Futbolun buna çok ihtiyacı vardı. Biz Alanyaspor yolculuğumuza Farioli'nin bıraktığı yerden devam edeceğiz. Başarılı olacağımızı ve güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Francesco Farioli'ye hem şu anda bitirmek üzere olduğu kursunda hem de bundan sonraki futbol yaşamında başarılı olacağına yürekten inandığımı düşünüyorum. Onu ciddi bir şekilde takip edeceğiz. Umarım tekrar birlikte oluruz, futbola pozitif katkılarda bulunur ve hepimizi mutlu eder" açıklamasını yaptı.

Farioli: "Bir parçamı burada bırakıyorum"

Francesco Farioli ise Ersun Yanal ile aynı masada olmanın kendisi için inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek, "Aslında buradan ayrılırken bir parçamı da geride bırakıyor gibiyim. Tabii futbolun doğasında var vedalar. Biz bunu kulüple görüştük. En normal şekilde, en olağan şekilde nasıl yapabiliriz diye ortak bir noktaya vardık. Alanyaspor benim için önemli bir yer. İlk Türkiye'ye geldiğimde göreve burada başlamıştım. Burası benim için farklı bir camia. Tabii burada olmak ayrı bir duygu. Burada onunla birlikte olmak elbette benim için güzel bir duygu. Kendisiyle karşılıklı oynadığımız maçlarda güzel bir enerjimiz oldu. Hem insani açıdan hem futbola bakış açımızla alakalı gerçekten çok güzel enerji alışverişinde bulunmuştuk. Bir kez daha sizlerin huzurunda hocama hoş geldiniz diyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde bana inandı ve güvendi. Kapılarını açtı. Dediğim gibi bir parçamı burada bırakıyorum. Alanyaspor'un her zaman benim kalbimde farklı bir yeri olacak. Güzel şekilde hatırlayıp her zaman destekleyeceğim" diye konuştu.

Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev almıştı.