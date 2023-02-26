Trabzonspor'da mevkiler yine karıştı





DAHA ATACAĞIM ÇOK GOL VAR

Cimbom'un Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolcu bırakacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bu sezon 20 maçta 10 gol ,3 asistlik katkı yapan 37 yaşındaki golcü futbolcu, "Daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem de bulunmuyor" ifadelerini kullandı.



MUSLERA'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Galatassaray kaptanı Fernando Muslera, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Uruguaylı eldiven hem kendi hem de kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, "Türkiye'de milyonlarca insan depremden etkilendi" diye konuştu.



GALATASARAY İLE ALANYA YARALARI BİRLİKTE SARACAK

Süper Lig'de bu hafta sonu maç yapmayacak olan Galatasaray, hazırlık maçında bugün Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Stadı'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzedeler yararına kullanılacak. Öte yandan karşılaşmanın biletleri ise 100, 200 ve 500 lira olarak belirlendiği duyuruldu.



MORUTAN'A İLGİ VAR!

Galatasaray'ın sezon başında İtalya 2. Lig ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali önemli açıklamalarda bulundu. Becali, "Morutan, İtalya'da harika iş çıkarıyor. Açıkçası benim için sürpriz oldu. İnsanlar onu çok seviyor ancak bazı kulüplerin ilgisi olduğu doğru. O, İtalya'da müthiş bir gelişim gösterdi" dedi. Rumen yıldız, bu sezon Serie B'de Pisa formasıyla 23 maçta 5 gol atarken, 7 asist yaptı.



ARAP BASININDAN FLAŞ SAİSS İDDİASI

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'ın teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Al-Araby'nin haberine göre; Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi. Daha önce ülkemizde Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia'nın, Saiss'in Yunanistan'a transferi adına devreye girdiği de gelen haberler arasında.



TARAFTAR OYUNCAK ATACAK

Beşiktaş, Antalya maçında taraftarların depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek anlamlı etkinlikte sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncak atacaklarını duyurdu. Oyuncaklar maçın ardından depremzedeler için yola çıkacak



OMUZ OMUZA YARDIM KAMPANYASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde depremzedeler için yapılacak "Omuz Omuza" yardım kampanyasıyla ilgli, "Bizim sevincimiz de acımız da bir. Bu vesileyle omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.



ÜMRANİYE'NİN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bugün Hangi Kredi Ümraniyespor kendi sahasında ligin flaş takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da start alacak. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI 3. TAMAMLADI

Pata Yamaha Prometeon takımında mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışını üçüncü sırada bitirdi. Müsabakada Aruba.it ekibinden İspanyol Alvaro Bautista birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise ikinci oldu.



JOSKO GVARDİOL FORMASINI BAĞIŞLADI

Leipzig'de forma giyen Josko Gvardiol, depremzedeler adına formasını bağışladı. Hırvat stoper, Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Kıran, "Gvardiol, 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi" diye konuştu. Gvardiol Dünya Kupası'nda çok konuşulmuştu.



2 İSİM KART SINIRINDA

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesinde Brezilyalı stoper Welinton Souza ve golcü futbolcu Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 futbolcu bugün oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde 24. haftada Vodafone Park'taki Ankaragücü maçında görev yapamayacak.



EDİN VİSCA İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor'da Edin Visca'nın 2-3 hafta içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor. Boşnak yıldız, dönüşüyle birlikte sağ kanatta Lazar Markovic ile kıyasıya bir rakabet içinde olacak.



MADRİD DERBİSİ BERABERE

La Liga'da Real Madrid, Atletico Madrid'i ağırladı. Konuk ekipte 64'te Angel Correa direkt kırmızı gördü. Atletico, 78'de Jose Gimenez ile öne geçti. Real, 85'te Alvaro Rodriguez ile 1 puanı aldı: 1-1.



CR7'DEN HAT-TRİCK

Suudi Arabistan'da Al-Nassr, Damak'ı deplasmanda 3-0 yenerken Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı. 38 yaşındaki Portekizli, yeni takımında 5 maçta 8 gol, 2 asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN