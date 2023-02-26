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    Trabzonspor'da mevkiler yine karıştı

    Avcı, “Futbolcular orijinal mevkisinde oynayacak” demişti. Ancak son maçta yine mevkiler çok karıştı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Mevkiler yine karıştı!

    Trabzonspor'un Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattığı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi şaşkınlık yaşattı. Bir süre önce "Her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız" diyen Avcı, Basel karşısında kendisiyle çelişti. Deneyimli teknik adam sağ bek Peres'i kulübede oturturken, diğer sağ bek Larsen'i sol bek olarak sahaya sürdü. Sağ bekte ise stoper orijinli Bartra görev yaptı. Forvet arkası oynaması gerektiğini söylediği Abdülkadir Ömür'e de Abdullah Avcı, Basel maçında yine sağ kanatta görev verdi.



    KAYSERİ GİRESUN'U YIKTI!
    Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında Kayserispor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Carlos Mane'nin attığı golle öne geçti. 40. dakikada ise sahneye Mame Thiam çıktı. Yıldız futbolcunun golüyle Kayserispor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Giresunspor'un tek golünü ise 58'de Riad Bajic attı. Kayseri puanını 35'e yükseltti.



    LAHOZ ÖFKESİ DİNMİYOR
    Trabzonspor'un deplasmanda Basel ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği UEFA Konferans Ligi maçını yöneten Mateu Lahoz'un skandal kararları tartışılmaya devam ediyor. Farklı takım taraftarları da Trabzonspor'un verilen kararlar ile adeta bilerek kupa dışına itildiğine vurgu yaptı. Fenerbahçe taraftarları, "Ivan Bebek ile birlikte Türk futbolunu katlettiler" ifadelerini kullanırken, Trabzonspor taraftarları da kulüpten tepki açıklaması yapılmasını bekliyor.



        ARSENAL KAZANDI
        M. City takip etti İNGİLTERE Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı. Topçular zorlu maçı 46'da Gabriel Martinelli'nin golüyle 1-0 kazandı ve puanını 57'ye yükseltti. Leicester 24 puanda kaldı. İkinci sıradaki Manchester City ise deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Golleri Alvarez, Haaland, Foden ve Mepham (k.k) attı. City puanını maç fazlasıyla 55 yaptı.



        BORUSSIA DORTMUND ZİRVEYE KONDU
        Bundesliga'da zirve karıştı. Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'ı 43'te Brandt'ın golüyle 1-0 yendi ve puanını 46 yapıp zirveye çıktı. Hoffenheim'da Ozan Kabak 30. dakikada sakatlandı. Bugün 19.30'da 43 puanlı iki takım B. Münih ile Union Berlin karşılaşacak.



        NAPOLİ ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA...
        Serie A'da Napoli fırtınası sürüyor. Son lig şampiyonluğunu 1989-1990'da kazanan Napoli 33 yıl sonra mutlu sona hazırlanıyor. Napoli, deplasmanda Empoli'yi 17'de Ismajli (k.k) ve 28'de Osimhen'in golleriyle 2-0 yendi. Bitime 14 maç kala puanını 65'e yükselten Napoli, en yakın rakibi İnter'in 18 puan önünde. İnter bugün Bologna ile karşılaşacak.



            KARTAL'IN RAKİBİ ANTALYA
            Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Abdulkadir Bitigen yönetecek. Statü gereği ertelenen maçın kadrosunda yer almayan yeni transferler Aboubakar, Amir, Onur, Colley ve Maxim bu maçta forma giyemeyecek. Masuaku da cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.



            KARDEŞİNİZ PODOLSKİ BURADA
            Galatasaray'ın eski futbolcularından Lukas Podolski, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından harekete geçti. Podolski, konteyner kent için ilk etapta 2 milyon TL bağış yapacağını duyurdu. Poldi, "Türkiye'deki trajik haberi aldığımda bir şok yaşadım. Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Podolski'nin burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum" dedi. Alman yıldız Cimbom'da 75 maçta 34 gol 18 asist üretmişti.



            İTALYANLAR GALATASARAY'I FAVORİ GÖSTERDİ
            Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, hücum hattına son olarak Nicolo Zaniolo'yu da dahil etti. İtalya basınında yer alan analiz haberde, Türkiye'de Cimbom'un açık ara şampiyonluğun favorisi olduğu yorumu yapıldı. Haberde, İtalya Ligi'nde forma giyip kariyerine Türkiye'de devam eden oyunculara da vurgu yapıldı. Analizde, "Galatasaray'ın muhteşem bir hücum hattı var. Icardi, Mertens, Zaniolo gibi isimlerin dışında Gomis gibi bir yıldız var. Bu hücum hattıyla yüksek oranda gol atılması sürpriz değil. Ayrıca Galatasaray mevcut kadrosu ile Süper Lig'de şampiyonluğun da açık ara favorisi" ifadelerine yer verildi.

            G.SARAY İÇ VE DIŞ SAHADA ZİRVEDE
            Cimbom Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 22 maçta topladığı 54 puanla zirvede bulunuyor. Okan Buruk ve öğrencileri iç sahada 28, dış sahada ise 26 puanla en çok puan toplayan takım durumunda.



                DAHA ATACAĞIM ÇOK GOL VAR
                Cimbom'un Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolcu bırakacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bu sezon 20 maçta 10 gol ,3 asistlik katkı yapan 37 yaşındaki golcü futbolcu, "Daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem de bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

                MUSLERA'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI
                Galatassaray kaptanı Fernando Muslera, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Uruguaylı eldiven hem kendi hem de kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, "Türkiye'de milyonlarca insan depremden etkilendi" diye konuştu.

                GALATASARAY İLE ALANYA YARALARI BİRLİKTE SARACAK
                Süper Lig'de bu hafta sonu maç yapmayacak olan Galatasaray, hazırlık maçında bugün Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Stadı'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzedeler yararına kullanılacak. Öte yandan karşılaşmanın biletleri ise 100, 200 ve 500 lira olarak belirlendiği duyuruldu.

                MORUTAN'A İLGİ VAR!
                Galatasaray'ın sezon başında İtalya 2. Lig ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali önemli açıklamalarda bulundu. Becali, "Morutan, İtalya'da harika iş çıkarıyor. Açıkçası benim için sürpriz oldu. İnsanlar onu çok seviyor ancak bazı kulüplerin ilgisi olduğu doğru. O, İtalya'da müthiş bir gelişim gösterdi" dedi. Rumen yıldız, bu sezon Serie B'de Pisa formasıyla 23 maçta 5 gol atarken, 7 asist yaptı.

                ARAP BASININDAN FLAŞ SAİSS İDDİASI
                Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'ın teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Al-Araby'nin haberine göre; Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi. Daha önce ülkemizde Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia'nın, Saiss'in Yunanistan'a transferi adına devreye girdiği de gelen haberler arasında.

                TARAFTAR OYUNCAK ATACAK
                Beşiktaş, Antalya maçında taraftarların depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek anlamlı etkinlikte sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncak atacaklarını duyurdu. Oyuncaklar maçın ardından depremzedeler için yola çıkacak

                OMUZ OMUZA YARDIM KAMPANYASI
                Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde depremzedeler için yapılacak "Omuz Omuza" yardım kampanyasıyla ilgli, "Bizim sevincimiz de acımız da bir. Bu vesileyle omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.

                ÜMRANİYE'NİN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR
                Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bugün Hangi Kredi Ümraniyespor kendi sahasında ligin flaş takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da start alacak. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

                TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI 3. TAMAMLADI
                Pata Yamaha Prometeon takımında mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışını üçüncü sırada bitirdi. Müsabakada Aruba.it ekibinden İspanyol Alvaro Bautista birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise ikinci oldu.

                JOSKO GVARDİOL FORMASINI BAĞIŞLADI
                Leipzig'de forma giyen Josko Gvardiol, depremzedeler adına formasını bağışladı. Hırvat stoper, Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Kıran, "Gvardiol, 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi" diye konuştu. Gvardiol Dünya Kupası'nda çok konuşulmuştu.

                2 İSİM KART SINIRINDA
                Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesinde Brezilyalı stoper Welinton Souza ve golcü futbolcu Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 futbolcu bugün oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde 24. haftada Vodafone Park'taki Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

                EDİN VİSCA İÇİN GERİ SAYIM
                Trabzonspor'da Edin Visca'nın 2-3 hafta içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor. Boşnak yıldız, dönüşüyle birlikte sağ kanatta Lazar Markovic ile kıyasıya bir rakabet içinde olacak.

                MADRİD DERBİSİ BERABERE
                La Liga'da Real Madrid, Atletico Madrid'i ağırladı. Konuk ekipte 64'te Angel Correa direkt kırmızı gördü. Atletico, 78'de Jose Gimenez ile öne geçti. Real, 85'te Alvaro Rodriguez ile 1 puanı aldı: 1-1.

                CR7'DEN HAT-TRİCK
                Suudi Arabistan'da Al-Nassr, Damak'ı deplasmanda 3-0 yenerken Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı. 38 yaşındaki Portekizli, yeni takımında 5 maçta 8 gol, 2 asist yaptı.

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