Kadıköy’de omuz omuza! Kulüp başkanları depremzedeler için yeniden tek yürek oldu

1 Mart'ta depremzedeler için 'Omuz Omuza' kampanyası düzenlenecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 11 kulüp başkanı Fenerbahçe- Konyaspor maçı öncesinde buluştu. Büyükekşi, "Guardiola, Klopp, Wenger, Kaka gibi ünlüler kampanyaya katılacak. Kampanya, 15 Mart'a kadar sürecek" dedi.
BARINMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Depremzedeler için birlikteliğimiz ve dayanışmamız devam edecek. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu da hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, "1 Mart'ta başlayacak kampanyayı çok önemsiyoruz. Beşiktaş olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi.