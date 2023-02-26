Kadıköy’de omuz omuza! Kulüp başkanları depremzedeler için yeniden tek yürek oldu





DEUS: GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK TRAJEDİ

F.Bahçe'de 1 maç ceza alan Teknik Direktör Jorge Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus çıktı. Portekizli hoca maç sonu depremle ilgili, "Yaşananlardan dolayı üzgünüz. benim hatırladığım en büyük trajedi bu. Hatay ve Gaziantep'in lige devam edemeyecek olması çok üzücü. Biz de direkt olmasa da etkileniyoruz" dedi.