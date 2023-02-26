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    Kadıköy’de omuz omuza! Kulüp başkanları depremzedeler için yeniden tek yürek oldu

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart’ta depremzedeler için başlatılacak yardım kampanyasına Guardiola, Klopp, Wenger gibi isimlerin katılacağını duyurdu. “15 Mart’a kadar sürecek” dedi.

    Kadıköy’de omuz omuza

    1 Mart'ta depremzedeler için 'Omuz Omuza' kampanyası düzenlenecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 11 kulüp başkanı Fenerbahçe- Konyaspor maçı öncesinde buluştu. Büyükekşi, "Guardiola, Klopp, Wenger, Kaka gibi ünlüler kampanyaya katılacak. Kampanya, 15 Mart'a kadar sürecek" dedi.



    BARINMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ
    F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Depremzedeler için birlikteliğimiz ve dayanışmamız devam edecek. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu da hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.



    DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
    Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi, "1 Mart'ta başlayacak kampanyayı çok önemsiyoruz. Beşiktaş olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi.



        BİZİM SORUMLULUĞUMUZ VAR
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Yaraları sarma sorumluluğumuz var. Var gücümüzle çalışacağız. On binlerce ailenin yarasını sarmak için dayanışma sürecek" açıklaması yaptı.



        FORMALARA ŞEHİRLER YAZILDI
        Türkiye'de yaşanan depremler sonrası 11 il etkilenmişti. F.Bahçe, formalarının arkasının üst bölümüne şehirlerin ismini yazdı. K.Maraş, Adana, Hatay, Elazığ, G.Antep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'ın ismi yazıldı.



        ÇOCUKLAR AĞIRLANDI
        F.Bahçe, depremzede çocukları misafir etti. Trabzon'un Of ilçesinden gelen kurtarma ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif ise İrfan Can'ın elindeki tabletten seremoniye katıldı.



            ATKI VE BERE ATILDI
            F.Bahçe taraftarları, depremzedeler için maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya atkı, bere, eldiven ve kaşkol attı. Yetkililer, bu eşyaları Ülker Stadyumu'nda toplanan malzemeler arasına koyup depremzedelere götürecek.



            ANLAMLI PANKART
            Fenerbahçe-Konyaspor maçında Ülker Stadyumu Okul Açık tribününde yer alan sarı-lacivertliler anlamlı bir pankart açıldı. Taraftarlar "Yaşayan gözler umut dolacak, en güzel yarınlar bizim olacak" sözlerini astı.



            BÖYLE ÜLKE GÖRMEDİM
            Cezalı Batsuhayi'nin yerine 11'de başlayan Joshua King, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi. Norveçli futbolcu, "Türkiye'nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim. Futbolda rekabet söz konusu evet ama herkes birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı. King, ligde 4 gol attı.



                DEUS: GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK TRAJEDİ
                F.Bahçe'de 1 maç ceza alan Teknik Direktör Jorge Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus çıktı. Portekizli hoca maç sonu depremle ilgili, "Yaşananlardan dolayı üzgünüz. benim hatırladığım en büyük trajedi bu. Hatay ve Gaziantep'in lige devam edemeyecek olması çok üzücü. Biz de direkt olmasa da etkileniyoruz" dedi.



                SIRADA DOLMABAHÇE VAR
                Kulüp Başkanları, Beşiktaş'ın bugün evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçı Dolmahçe'de izleme kararı aldı. Koç, "Beşiktaş'ın stadına da gideceğiz" derken, Çebi, "Ağırlamaktan onur duyacağız" dedi.

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                Haberler Spor Kadıköy’de omuz omuza! Kulüp başkanları depremzedeler için yeniden tek yürek oldu
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