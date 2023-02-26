Fırtına Zajc için pusuya yattı! Menajeri Trabzon'a davet edilecek

Marek Hamsik'in yerine merkez orta saha arayan Trabzonspor'da bir süredir Miha Zajc sesleri yükselmeye başlamıştı. Gelen bilgilere göre; Bordo- Mavili kurmaylar sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Sloven orta saha için kritik hamleyi atmak üzere.
SONUÇ ÇIKMADI
Zajc'ın hafta içinde Fenerbahçe kulübü ile bir görüşme daha yapacağı bu görüşmeden olumsuz bir karar çıkması durumunda Bordo-Mavili kurmayların Sloven orta sahanın menajerini Trabzon'a davet edeceği öğrenildi. Şu ana kadar F.Bahçe'nin Zajc ile yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuç alınamamış, Sloven orta sahanın daha fazla forma giyeceği bir takımistediği belirtilmişti.
ÇALIŞMA BAŞLADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da, "Gelecek sezonun planlamasına başladık" açıklamasını yapmasının ardından bu transfer ihtimalinin güçlendiği iddia ediliyor. 28 yaşındaki Slovenyalı oyuncu, Türkiye'deki teklifleri gördükten sonra diğer teklifleri de görüp son kararını verecek. Trabzonspor, orta sahada iki yönlü bir oyuncu arayışında bulunuyor.