Fırtına Zajc için pusuya yattı! Menajeri Trabzon'a davet edilecek





SONUÇ ÇIKMADI

Zajc'ın hafta içinde Fenerbahçe kulübü ile bir görüşme daha yapacağı bu görüşmeden olumsuz bir karar çıkması durumunda Bordo-Mavili kurmayların Sloven orta sahanın menajerini Trabzon'a davet edeceği öğrenildi. Şu ana kadar F.Bahçe'nin Zajc ile yaptığı görüşmelerde olumlu bir sonuç alınamamış, Sloven orta sahanın daha fazla forma giyeceği bir takımistediği belirtilmişti.