Beşiktaş’ın sol bek için gündemine Portekizli yıldız Conte'yi aldı





STOPERDE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Moreirense'den 2.7 milyon Euro'ya Troyes'a transfer olan Conte, sol bekin yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabiliyor. Fransız ekibi ile 2026 yılına kontratı bulunan Portekizli oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkıp 1 gol, 1 asist kaydetti. Bu transfer hamlesi ile 4 maç daha oynaması durumunda 2.2 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Arthur Masuaku'nun da sezonun kalan kısmında yedek kalması bekleniyor.