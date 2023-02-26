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    Beşiktaş’ın sol bek için gündemine Portekizli yıldız Conte'yi aldı

    Sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın Fransa Ligue 2 ekibi Troyes’da forma giyen Abdu Conte ile ilgilendiği öne sürüldü. Transferle ilgili son kararı Şenol Güneş’in vereceği öğrenildi.

    Conte sürprizi

    Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor... Kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Önümüzdeki günlerde Conte için Fransız kulübü ile görüşmelere başlayacak Kara Kartal'da transfer için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.



    STOPERDE DE GÖREV YAPABİLİYOR
    Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Moreirense'den 2.7 milyon Euro'ya Troyes'a transfer olan Conte, sol bekin yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabiliyor. Fransız ekibi ile 2026 yılına kontratı bulunan Portekizli oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkıp 1 gol, 1 asist kaydetti. Bu transfer hamlesi ile 4 maç daha oynaması durumunda 2.2 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Arthur Masuaku'nun da sezonun kalan kısmında yedek kalması bekleniyor.



    12 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Abdu Conte bu sezon Ligue 1'de 12 maçta forma giydi. Gine asıllı Portekizli sol bekin bu karşılaşmalarda 1 golü ve 1 asisti var.

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