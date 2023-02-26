Son dakika: Beşiktaş erteleme maçında Antalyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan erteleme maçlarıyla devam ediyor. Taksim'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelenen mücadelede Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Karşılaşma öncesinde hem Şenol Güneş hem Nuri Şahin'in tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Yeni transferlerin forma giyemeyeceği karşılaşmada iki takımın da fazlaca eksiği bulunuyor.

Beşiktaş Antalyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk Tosun.

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Beşiktaş Antalyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.