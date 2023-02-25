Yine yeniden Çalhanoğlu! Beşiktaş'tan çok konuşulacak hamle

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın tam 15 puan gerisinde bulunuyor. Lige verilen ara öncesindeki son maçında Sivasspor'a kaybeden Kara Kartal şampiyonluk yarışında çok önemli bir yara aldı.

Süper Lig'deki erteleme maçında yarın Antalyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, hem bu sezonun hem de gelecek sezonun planlarını yapıyor.

25.5 MİLYON EURO HARCADI

Hem yaz hem de kış transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bu sezon 25.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Beşiktaş, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Onur Bulut gibi yıldızlar için bonservis bedeli ödedi.