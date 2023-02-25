Yine yeniden Çalhanoğlu! Beşiktaş'tan çok konuşulacak hamle

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın tam 15 puan gerisinde bulunuyor. Lige verilen ara öncesindeki son maçında Sivasspor'a kaybeden Kara Kartal şampiyonluk yarışında çok önemli bir yara aldı.
Süper Lig'deki erteleme maçında yarın Antalyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, hem bu sezonun hem de gelecek sezonun planlarını yapıyor.
25.5 MİLYON EURO HARCADI
Hem yaz hem de kış transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bu sezon 25.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Beşiktaş, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Onur Bulut gibi yıldızlar için bonservis bedeli ödedi.
ESKİ YILDIZLAR BEDAVA GELDİ
Eski yıldızları Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Romain Saiss'i ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sezon başında Hollandalı golcü Wout Weghorst'u Burnley'den kiraladı. Ancak yıldız golcü devre arasında Manchester United'ın yolunu tuttu. Dele Alli ve Artrhur Masuaku gibi yıldızlar ise kiralık olarak kadroya dahil edildi. Southampton ile sözleşmesi sona eren Redmond ise 1 yıllığına transfer edildi.
10 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ
25.5 milyon euro transfer harcaması yapan Siyah-Beyazlılar, Emirhan İlkhan'ı Torino'ya, Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a ve Serdar Saatçı'yı Braga'ya gönderdi. Özkaynaklardan 10 milyon euro bonservis kazandı.
SOLDA HEP SIKINTI YAŞADI
Sezon başında sol kanadı Rıdvan Yılmaz'ı 4 milyon euro karşılığında Rangers'a gönderen Beşiktaş sol kanatta sürekli sorun yaşadı. Ne Umut Meraş ne de Masuaku bir türlü istikrarı yakalayamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol kanada kesinlikle bir transfer yapılmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam hem Umut hem de Masuaku'nun performansından memnun değil.