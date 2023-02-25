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    • Spor
    • 25.02.2023 13:09
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    • 25.02.2023 13:22
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    Yine yeniden Çalhanoğlu! Beşiktaş'tan çok konuşulacak hamle

    Tansfer haberleri | Kış transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündeme gelen Türk yıldız Kerim Çalhanoğlu için Alman kulübü Schalke ile iletişime geçti. Kerim Çalhanoğlu aynı zamanda Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun kuzeni... İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in onay verdiği transfer ile ilgili detaylar...

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Yine yeniden Çalhanoğlu!

    Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın tam 15 puan gerisinde bulunuyor. Lige verilen ara öncesindeki son maçında Sivasspor'a kaybeden Kara Kartal şampiyonluk yarışında çok önemli bir yara aldı.

    Süper Lig'deki erteleme maçında yarın Antalyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, hem bu sezonun hem de gelecek sezonun planlarını yapıyor.

    25.5 MİLYON EURO HARCADI
    Hem yaz hem de kış transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bu sezon 25.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Beşiktaş, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Tayyip Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Onur Bulut gibi yıldızlar için bonservis bedeli ödedi.

    ESKİ YILDIZLAR BEDAVA GELDİ
    Eski yıldızları Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Romain Saiss'i ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sezon başında Hollandalı golcü Wout Weghorst'u Burnley'den kiraladı. Ancak yıldız golcü devre arasında Manchester United'ın yolunu tuttu. Dele Alli ve Artrhur Masuaku gibi yıldızlar ise kiralık olarak kadroya dahil edildi. Southampton ile sözleşmesi sona eren Redmond ise 1 yıllığına transfer edildi.

    10 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ
    25.5 milyon euro transfer harcaması yapan Siyah-Beyazlılar, Emirhan İlkhan'ı Torino'ya, Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a ve Serdar Saatçı'yı Braga'ya gönderdi. Özkaynaklardan 10 milyon euro bonservis kazandı.

    SOLDA HEP SIKINTI YAŞADI
    Sezon başında sol kanadı Rıdvan Yılmaz'ı 4 milyon euro karşılığında Rangers'a gönderen Beşiktaş sol kanatta sürekli sorun yaşadı. Ne Umut Meraş ne de Masuaku bir türlü istikrarı yakalayamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol kanada kesinlikle bir transfer yapılmasını istiyor. Tecrübeli teknik adam hem Umut hem de Masuaku'nun performansından memnun değil.

        SEZON SONU SCHALKE'YE DÖNÜYOR
        Beşiktaş daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu için Schalke ile temasa geçti.

        Şu anda Almanya 2. Lig takımlarından Sandhausen'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu sezon sonunda Schalke'ye geri dönecek. Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

        SEZON SONU GELİN KONUŞALIM
        Schalke'nin Beşiktaş ile yaptığı görüşmede, "Oyuncumuz şu anda Sandhausen'de kiralık olarak forma giyiyor. Sezon sonu geldiğinde oturur konuşuruz" dediği belirtildi. Bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen Kerim Çalhanoğlu, 1 gol atarken 7 de asist yaptı.

        HAKAN ÇALNAOĞLU'NUN KUZENİ
        Kerim Çalhanoğlu, İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni…

        2015 yılında Neckarau altyapısında futbol yaşantısına başlayan Kerim Çalhanoğlu kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla Schalke A Takımı'na yükseldi. Güncel piyasa değeri 800 bin euro olan sol kanat oyuncusu Türkiye U16 takımında 3 kez forma giydi.
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