ÖZEL | Beşiktaş itirazında haklı mı? Spor hukukçusu açıkladı

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor ve Gaziantep FK ekiplerinin ligden çekilme kararını kabul etti. TFF'den yapılan açıklamada, ligden çekilen takımların kalan müsabakalarda 3-0 hükmen yenik sayılacağı ve rakip takımların da 3-0 galip sayılacağı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'IN TFF'DEN TALEBİ

Beşiktaş yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde yer alan 28/3 maddesinde, "Bir kulüp, grup maçlarını tamamlamadan diskalifiye edilir veya bir sebepten dolayı çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır" maddesini referans gösteriyor. Siyah-Beyazlılar, Türkiye'nin de UEFA'ya tabi ülkelerden biri olduğunu ve söz konusu maddenin Süper Lig'de de geçerli olması gerektiği fikrini taşıyor.

ALPAY KÖSE, VERİLEN KARARI VE TALEBİ YORUMLADI

Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Alpay Köse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni bir karar alıp almayacağı konusunda TAKVİM'e özel değerlendirmelerde bulundu. Köse, dikkat çeken ifadelere imza attı.

ÖNCEKİ MAÇLARIN OYNANMAMIŞ SAYILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Alpay Köse, "Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçlar için herhangi bir değişiklik düşünülmeyeceği fikrindeyim. Ligin ikinci yarısında, ligden çekilen takımlara karşı oynanması gereken maçların rakipleri adına 3-0 tescil edilmeye devam edeceğini düşünüyorum. İkinci yarı oynanan maçlar da iptal edilerek rakipleri lehine 3-0 tescil edilir. Örneğin; Trabzonspor, Hatayspor ile maç oynadı ve rakibine kaybetti. Hak kaybı olmaması adına Trabzonspor'un o maçı da 3-0 hükmen galip olarak tescil edilecektir kanaatindeyim. UEFA konusuna gelirsek... UEFA'da bilindiği üzere turnuva usulü bir sistem var, lig usulü değil. Ayrıca UEFA, bu konuda kararı yerel liglerin federasyonlarına bırakıyor" diye konuştu.

İLGİLİLER, İTİRAZ EDERSE NE OLACAK?

Öte yandan Spor Hukuku Uzmanı Köse, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını açıklamıştı. Ligin ilk yarısında oynanan maçlar için aksi yönde bir karar çıkmayacağı düşüncesindeyim. TFF tarafından verilen karar, Tahkim Kurulu incelemesine de tabidir. İlgililer itiraz ederse süreç bu şekilde işleyecek" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İKİ MAÇTA DA KAYIP YAŞADI

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşmış ve rakibine 2-1 kaybetmişti. Siyah-Beyazlılar, 15. haftada ise Gaziantep FK'ya konuk olmuş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Yani; Kara Kartal 2 maçtan 1 puan çıkarabildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, Hatayspor ile evinde oynadığı maçı 4-0 kazanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep FK'yı da 2-1'lik skorla yenip söz konusu 2 maçtan 6 puan almıştı. Fenerbahçe ise Hatayspor'u 4-0, Gaziantep FK'yı da 2-1'lik skorla yenerek iki maçta 6 puanı hanesine yazdırmıştı.

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray 54 puanla zirvede, Fenerbahçe 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Beşiktaş'ın ise 39 puanı bulunuyor. Siyah-Beyazlılar (Ertelenen Antalyaspor maçı hariç) zirvenin 15 puan, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin de 6 puan gerisinde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ KARŞILIK BULSA TABLO NASIL OLUR?

Galatasaray ve Fenerbahçe, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'ya karşı oynadığı maçlardan 6 puan çıkarmıştı. TFF'nin mevcut durumun aksine bir karar vermesi halinde Galatasaray 48, Fenerbahçe ise 39 puana düşmüş olacak. Beşiktaş, Antalyaspor maçını galip bitirmesi halinde 42 puana yükselerek Fenerbahçe'yi geride bırakmış, Galatasaray ile de puan farkını 6'ya indirmiş olacak. Bu arada Trabzonspor da ligin ilk yarısında Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yı da 3-2 yenmişti. Ligin ikinci yarısında ise Trabzonspor, Hatayspor'a 2-1 kaybetmişti. Bordo-Mavililer de puan tablosunda 38 puanla 6. sırada bulunuyor. TFF tarafından Bordo-Mavililer'in kaybettiği Hatayspor maçı 3-0 Trabzonspor lehine tescil edilirse Karadeniz ekibi 41 puana ulaşmış olacak.