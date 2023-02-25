Beşiktaş, Süper Lig’den çekilen takımların maçlarının sayılmaması konusunda kararlı

Beşiktaş Kulübü, yaşanan depremlerin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynadıkları maçların sayılmaması konusundaki tutumunu sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, 2-1 kaybettikleri Hatayspor ve 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçlarının sayılmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunurken, UEFA yönetmeliklerini de bu konuda referans olarak gösteriyor.
ÖRNEK MADDE 28/3
UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde yer alan 28/3 maddesinde, "Bir kulüp, grup maçlarını tamamlamadan diskalifiye edilir veya bir sebepten dolayı çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır" ifadesini örnek gösteren Beşiktaşlı yetkililer, Türkiye'nin UEFA'ya tabi olan ülkelerden biri olduğunu savunuyor. Kartal, söz konusu maddenin Süper Lig'de de geçerli olması gerektiği fikrini taşıyor.
BASKETBOL ÖRNEĞİ
BU arada EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının EuroLeague ve Eurocup'a katılımlarını askıya almış, CSKA Moskova, Zenit, Kazan ve Lokomotiv Kuban turnuvalara katılamamıştı. Daha sonra da Rus takımlarına karşı oynanan maçların sonucunun iptal edilmesi kararı tartışmalar yaratmıştı.
ÖRNEK MADDE 28/3
UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde yer alan 28/3 maddesinde, "Bir kulüp, grup maçlarını tamamlamadan diskalifiye edilir veya bir sebepten dolayı çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır" ifadesini örnek gösteren Beşiktaşlı yetkililer, Türkiye'nin UEFA'ya tabi olan ülkelerden biri olduğunu savunuyor. Kartal, söz konusu maddenin Süper Lig'de de geçerli olması gerektiği fikrini taşıyor.
BASKETBOL ÖRNEĞİ
BU arada EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının EuroLeague ve Eurocup'a katılımlarını askıya almış, CSKA Moskova, Zenit, Kazan ve Lokomotiv Kuban turnuvalara katılamamıştı. Daha sonra da Rus takımlarına karşı oynanan maçların sonucunun iptal edilmesi kararı tartışmalar yaratmıştı.