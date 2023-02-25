Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü: "Eski Aboubakar’ı herkese izleteceğim"

WOUT Weghorst'un İngiliz ekibi Manchester United'a transferinin ardından Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı forma ile 3. döneminde çıktığı 4 karşılaşmada gol atamadı. Kamerunlu forvet şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor. 31 yaşındaki golcü, "Benden beklentilerin farkındayım. Herkese eski Vincent Aboubakar'ı izlettireceğim. İç sahada taraftarımızın önünde gol atacağım o anı da sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek teknik heyete gol sözü verdi. Siyah-Beyazlılar'ın bu sezonki gol umudu, Aboubakar, Antalyaspor ile oynanacak olan Spor Toto Süper Lig erteleme maçında federasyonun kuralları gereği sahadaki yerini alamayacak.
JOKER TAYFUR YENİDEN GÖREV BAŞINA GEÇİYOR
BEŞIKTAŞ'ta Antalyaspor ile oynanacak erteleme maçında cezalı olan Masuaku'nun yerine Tayfur Bingöl görev yapacak. Daha önce farklı bölgelerde de oynayan Tayfur Bingöl, yine joker görevini üstlenecek.
BEŞİKTAŞ'TAN HATIRA BİLET SATIŞI
SÜPER Lig'de yarın Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, depremzedelere yardım için hatıra biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "100 TL bedelle satışa sunulan hatıra biletler için herhangi bir adet sınırlaması bulunmamaktadır. Hatıra bilet satışından elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla kullanılacaktır. Her renkten vatandaşımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.
JOKER TAYFUR YENİDEN GÖREV BAŞINA GEÇİYOR
BEŞIKTAŞ'ta Antalyaspor ile oynanacak erteleme maçında cezalı olan Masuaku'nun yerine Tayfur Bingöl görev yapacak. Daha önce farklı bölgelerde de oynayan Tayfur Bingöl, yine joker görevini üstlenecek.
BEŞİKTAŞ'TAN HATIRA BİLET SATIŞI
SÜPER Lig'de yarın Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, depremzedelere yardım için hatıra biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "100 TL bedelle satışa sunulan hatıra biletler için herhangi bir adet sınırlaması bulunmamaktadır. Hatıra bilet satışından elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla kullanılacaktır. Her renkten vatandaşımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.