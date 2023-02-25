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    Beşiktaş ile Kayseri arasında Onur Bulut gerilimi: Bunun bedeli ağır olacak

    Beşiktaş ile Kayseri arasındaki gerilim devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’ın yöneticilerinden Samet Koç, “Beşiktaş oyuncumuzu ayarttı. Bedeli ağır olacak” dedi.

    Bunun bedeli ağır olacak
    Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Siyah-Beyazlılar'la yaşadıkları gerginlik hakkında flaş bir ifadeye imza attı. Bulut'un kendileriyle 3 yıllık sözleşmeye imza attığını ve şartları yerine getirmesi durumunda sorun olmayacağını anlatan Koç, aksi halde bu transfer hamlesinin bedelinin ağır olacağını söyledi. Koç, "Beşiktaş yönetimiyle sürtüşmemiz var. 3 yıl sözleşmesi olan bir oyuncuyu ayartarak, bir protokolü bahane ederek kadrolarına kattılar. Buna sessiz kalamayız. Bugün gülen, yarın ağlar" dedi. Bilindiği üzere Onur Bulut transferini Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Sarı-Kırmızılılar, UÇK'dan çıkacak kararı bekleyecek.



    ONUR BULUT DERT ETMİYOR
    BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Onur Bulut, "Yanlış bir şey yapmadım. Aksini iddia edenle mahkemede hesaplaşırız" dedi.
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