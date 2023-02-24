Zakharyan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan flaş hamle

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gerek yaz gerekse kış transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom, genç bir 10 numara transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rus yıldız Arsen Zakharyan ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak onun dışında ilgilendiği genç yetenekler de var. Bilindiği gibi Zakharyan dışında Yunan yıldız Giannis Konstantelias da gündeme gelmişti. Galatasaray, PAOK forması giyen 19 yaşındaki yıldız için kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Konstantelias dışında Galatasaray listesine iki isim daha ekledi. Cimbom, Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'da forma giyen Adam Karabec ve Dinamo Moskova'da oynayan Martin Baturina için de kolları sıvadı. Bu sezon 19 maçta forma giyen Karabec, 2 gol atarken 1 asist yaptı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Baturina ise bu sezon 31 karşılaşmada görev alırken 4 gol ve 5 asistle mücadele etti.