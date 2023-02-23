Galatasaray, Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan ile görüşmelerini sürdürürken, B planı olarak Yunan ekibi PAOK'tan Giannis Konstantelias'ı gündemine almıştı. Yunan gazeteci Georgios Sideridis, genç yıldızı takvim.com.tr'ye değerlendirdi.

Sideridis, "Konstantelias istisnai bir oyuncu tipi diyebiliriz. Uzun yıllardır tanıyorum. Genç bir futbolcu ama gerek saha içinde gerek saha dışında çok olgun bir futbolcu. Barcelona gibi üst düzey bir kulübün kendisini takip etmesi çok önemli bir ayrıntı. Harika bir yeteneğe sahip" dedi.

"GALATASARAY'DA BAŞARILI OLUR"

Futbolcunun üst düzey takımlarda oynamayı hak ettiğini belirten Yunan gazeteci, "Çok çalışkan bir futbolcu. Bu şekilde devam ederse harika bir kariyeri olacak. Galatasaray, benim açımdan bakıldığında üst düzey bir kulüp. Dünyada önemli bir yeri var. Konstantelias, Galatasaray'a gelirse çok başarılı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"BENCE HARİKA BİR FIRSAT"

Konstantelias'ın ilk yurt dışı deneyimi olacağına da dikkati çeken Georgios Sideridis, "Konstantelias sahada büyük bir güvenle oynuyor. Galatasaray'a da kısa sürede uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bu yurt dışındaki ilk deneyimi olacak. Ama Süper Lig ve Galatasaray onun için harika bir fırsat" dedi.

"GALATASARAY'DA PATLAMA YAPAR"

Futbolcunun Türkiye Ligi'ne damga vuracak potansiyelde olduğunu belirten Sideridis, "Onun önünde parlak bir gelecek var. Galatasaray'a transfer olarak hem gelişimini hızlandırabilir hem de daha fazla parlayabilir. Bu transfer iki taraflı bir fırsat olacaktır fikrindeyim. Galatasaray'da bence patlama yapar" diyerek sözlerini tamamladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yunan 10 numara bu sezon PAOK formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol, 6 asistle oynadı. Genç yıldızın, kulübüyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcu, PAOK dışında Belçika Ligi ekiplerinden Eupen'de de görev almıştı.