Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye İtalya'dan dev talip!

GALATASARAY KARİYERİ SÖNÜK BAŞLADI
Galatasaray'ın büyük bir sükse yaparak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Türkiye'ye ilk geldiği dönemlerde futbolundan çok özel hayatı ile gündeme gelmiş ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar Tangocu'yu sert şekilde eleştirmişti.
PERFORMANSIYLA GÖNÜL ALDI
Ancak; daha sonra saha içindeki performansını artıran Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 13 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koydu ve taraftarların da gönlünü aldı.
Arjantinli futbolcunun, Galatasaray'dan ayrılacağı ve kariyerine yeniden İtalya Ligi'nde devam edeceği iddia ediliyor.