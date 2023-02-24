Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye İtalya'dan dev talip!

ICARDI'NİN SÖZLEŞME DURUMU

Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki sözleşme bu sezonun sonunda bitecek. PSG ile kontratı 2024'e kadar süren futbolcu için Galatasaray 750 bin euro kiralama bedeli ödüyor. Yıllık kazancı 6 milyon 750 bin euro olan futbolcuya PSG ekibi 6 milyon euro ödeme yapıyor.