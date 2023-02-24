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    Hakemlerin çirkin yüzü İsviçre'de kendini gösterdi Trabzonspor Avrupa'ya veda etti

    Basel’i evinde 1-0 yenen Bordo-Mavililer, İsviçre’de de oyunu domine etti. Hakem Mateu Lahoz’un doğru kararları VAR’ın müdahaleleriyle iptal edildi.

    İsviçre’de skandal ’VAR’

    UEFA Konferans Ligi son 16'ya kalma play-off turunda Trabzonspor, İsviçre'de Basel ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Bordo-Mavililer, rövanşa hızlı başladı ama golü Basel attı. 13. dakikada Lang'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Amdouni, topu filelere gönderdi: 1-0. 26'da Larsen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomez, savunmada Kade tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Antonio Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi. 27'de beyaz noktaya gelen Bakasetas'ın ayağı kayıp düştüğü için penaltı vuruşu auta çıktı.



    VAR DEVREYE GİRDİ
    49'daTrabzonspor ikinci penaltıyı kazandı. Kaleci Hitz'in, Gomez'e müdahalesine penaltı kararını veren hakem Lahoz, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı iptal etti. 61. dakikada Stefano Denswill'in kafa vuruşu ağlara gitti ancak bu gol de geçersiz sayıldı. VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi! 67'de Umut Bozok'un kafa vuruşu direğe çarpıp çıktı. 76'da Andi Zeqiri farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 90+1'de Umut Bozok topu ağlara yolladı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



    BARTRA'DAN ÇİFTE HATA
    Basel'in bulduğu iki golde de Marc Bartra'nın hatası dikkatlerden kaçmadı. Ofsaytı bozan 32 yaşındaki İspanyol stoper, ikinci golde ise kademe hatasında bulundu. Bartra bu sezonki hatalarıyla taraftarı çileden çıkarttı.



        İSPANYOL HAKEM DELİRTTİ
        İspanyol hakem Mateu Lahoz önce verdiği kararlarla sevindirdi ardından iptal ettikleriyle taraftarları adeta delirtti.



        KIRMIZI KART İÇİN UYARI GELMEDİ
        Trabzonspor'a maçta 3 kez haksızlık yapıldı. İlk yarıda Michael Lang'ın Trezeguet'ye arkadan yaptığı kırmızı kartlık hareket hakemler tarafından es geçildi. Pozisyon VAR tarafından incelenmedi bile. Basel 10 kişi kalmaktan kurtuldu...



        Gomez'e yapılan açık penaltı VAR uyarısıyla geri tepti. Gomez'in topa kaleciden daha sonra müdahale ettiği öne sürüldü ancak kalecinin Gomez'e faulü vardı. Denswil'in iptal edilen golünde ise çizgi çekildi ve önde olmadığı görüldü.



            BAKA 7. KEZ PENALTI KAÇIRDI
            Trabzonspor, Basel maçının 26. dakikasında penaltı kazanırken 27'de topun başına Bakasetas geçti. Yunan futbolcu vuruş sırasında kayıp düşerken top auta gitti. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 7. kez beyaz noktadan topu ağlara gönderemedi. Bakasetas, Yunanistan-Kosova maçında, Alanya formasıyla G.Birliği'ne karşı ve Trabzon'da Molde, Giresun, Hatay ve Ümraniye maçlarında penaltı kaçırmıştı. 19 penaltı golü attı.



            10 ŞEHRİN İSMİNİ TEK TEK OKUDULAR
            Türk taraftarlar stadyum çevresinde 10 ilin isimleri okunmasının ardından "burada" diye bağırdı. "Geçmiş olsun Türkiyem" pankartı da açıldı.



            ABDULLAH AVCI ÖZYAZICI'YI ANDI
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün geceki karşılaşmaya kasketiyle çıktı. Bu hareketiyle de kasketiyle özdeşleşen ve geçtiğimiz günlerde vefat eden efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'yı bir kez daha anmış oldu.

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