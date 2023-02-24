Hakemlerin çirkin yüzü İsviçre'de kendini gösterdi Trabzonspor Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi son 16'ya kalma play-off turunda Trabzonspor, İsviçre'de Basel ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Bordo-Mavililer, rövanşa hızlı başladı ama golü Basel attı. 13. dakikada Lang'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Amdouni, topu filelere gönderdi: 1-0. 26'da Larsen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomez, savunmada Kade tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Antonio Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi. 27'de beyaz noktaya gelen Bakasetas'ın ayağı kayıp düştüğü için penaltı vuruşu auta çıktı.
VAR DEVREYE GİRDİ
49'daTrabzonspor ikinci penaltıyı kazandı. Kaleci Hitz'in, Gomez'e müdahalesine penaltı kararını veren hakem Lahoz, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı iptal etti. 61. dakikada Stefano Denswill'in kafa vuruşu ağlara gitti ancak bu gol de geçersiz sayıldı. VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi! 67'de Umut Bozok'un kafa vuruşu direğe çarpıp çıktı. 76'da Andi Zeqiri farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 90+1'de Umut Bozok topu ağlara yolladı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
BARTRA'DAN ÇİFTE HATA
Basel'in bulduğu iki golde de Marc Bartra'nın hatası dikkatlerden kaçmadı. Ofsaytı bozan 32 yaşındaki İspanyol stoper, ikinci golde ise kademe hatasında bulundu. Bartra bu sezonki hatalarıyla taraftarı çileden çıkarttı.