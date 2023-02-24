Hakemlerin çirkin yüzü İsviçre'de kendini gösterdi Trabzonspor Avrupa'ya veda etti





VAR DEVREYE GİRDİ

49'daTrabzonspor ikinci penaltıyı kazandı. Kaleci Hitz'in, Gomez'e müdahalesine penaltı kararını veren hakem Lahoz, VAR'ın uyarısıyla penaltıyı iptal etti. 61. dakikada Stefano Denswill'in kafa vuruşu ağlara gitti ancak bu gol de geçersiz sayıldı. VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi! 67'de Umut Bozok'un kafa vuruşu direğe çarpıp çıktı. 76'da Andi Zeqiri farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 90+1'de Umut Bozok topu ağlara yolladı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.