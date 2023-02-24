Galatasaray Juan Mata ile yollarını ayırdı!

SADECE 1 MAÇI TAMAMLADI

Galatasaray formasını 10'u Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta terleten Mata, 3 gol, 2 asistle oynadı. Sadece 424 dakika şans bulan Mata, bu karşılaşmalar arasında sadece Ofspor maçının tamamında sahada kaldı. Diğer maçlarda 90 dakikayı çıkaramadı.