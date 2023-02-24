Galatasaray Juan Mata ile yollarını ayırdı!

Sezon başında Galatasaray'a 1 yıllığına imza atan Juan Mata ile yeni sözleşme yapılmayacağı ortaya çıktı.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Galatasaray'a sezon başında imza atan Juan Manuel Mata, Dries Mertens'in arkasında kaldı. 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, ligin bitiminde yeni sözleşme yapılmayacağı öğrenildi.
SADECE 1 MAÇI TAMAMLADI
Galatasaray formasını 10'u Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta terleten Mata, 3 gol, 2 asistle oynadı. Sadece 424 dakika şans bulan Mata, bu karşılaşmalar arasında sadece Ofspor maçının tamamında sahada kaldı. Diğer maçlarda 90 dakikayı çıkaramadı.