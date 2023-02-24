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    • Spor
    • 24.02.2023 13:03
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    • 24.02.2023 13:03
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    Galatasaray Juan Mata ile yollarını ayırdı!

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında Galatasaray'a 1 yıllığına imza atan Juan Mata ile yeni sözleşme yapılmayacağı ortaya çıktı. 34 yaşındaki İspanyol oyuncu sezon sonunda ülkesine dönecek.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber | Galatasaray Juan Mata ile yollarını ayırdı!

    Sezon başında Galatasaray'a 1 yıllığına imza atan Juan Mata ile yeni sözleşme yapılmayacağı ortaya çıktı.

    OPSİYONU KULLANILMAYACAK

    Galatasaray'a sezon başında imza atan Juan Manuel Mata, Dries Mertens'in arkasında kaldı. 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, ligin bitiminde yeni sözleşme yapılmayacağı öğrenildi.

    SADECE 1 MAÇI TAMAMLADI

    Galatasaray formasını 10'u Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta terleten Mata, 3 gol, 2 asistle oynadı. Sadece 424 dakika şans bulan Mata, bu karşılaşmalar arasında sadece Ofspor maçının tamamında sahada kaldı. Diğer maçlarda 90 dakikayı çıkaramadı.

        LAS PALMAS İSTİYOR

        İspanya 2. Lig'inde lider konumda bulunan Las Palmas'ın, Juan Mata'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İspanyol futbolcuyu isteyen Las Palmas, sözleşme imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Mata'nın da ülkesine dönmeye karar verdiği ifade ediliyor.

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