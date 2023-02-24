Fenerbahçe Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura için pazarlık masasında





TARAFTARDAN BASKI

F.Bahçe taraftarları, sağ açık, sol açık ve forvet arkasında görev alabilen futbolcuya transfer için yoğun baskı yapıyor. Bu sezon Tottenham'da 13 maçta 311 dakika süre alabilen futbolcu, kariyerinde önemli takımlarda forma giydi. Sao Paulo'da parlayan Lucas Moura, Fransız ekibi PSG'ye de 2013'te 40 milyon euro karşılığında satılmıştı.

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