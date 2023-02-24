UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarında karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Kura çekimi bugün TSİ ile saat 14.00'te gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol temsilcisi Sevilla oldu. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB Sevilla maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylı bilgi