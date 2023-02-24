Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ile üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar yarın yapılacak kura çekimi sonucunda belli oluyor.

TEMSİLCİLERİMİZ SERİ BAŞI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor.