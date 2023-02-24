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    • Spor
    • 24.02.2023 13:42
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    • 24.02.2023 14:18
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    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura zamanı: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştiriliyor. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belirleniyor. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

    takvim.com.tr
    Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kura zamanı

    Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ile üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar yarın yapılacak kura çekimi sonucunda belli oluyor.

    TEMSİLCİLERİMİZ SERİ BAŞI
    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor.

    İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak.

    Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

        Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

        AVRUPA LİGİ
        Avrupa Ligi'nin son 16 turuna Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg ve Union Saint-Gilloise takımları doğrudan katılıyor.

        Sarı lacivertliler son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

        AVRUPA KONFERANS LİGİ
        Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, gruplarını lider tamamladığı için doğrudan son 16 turuna yükseldi.
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            Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura zamanı: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor
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