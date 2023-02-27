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    • Spor
    • 27.02.2023 11:24
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    • 27.02.2023 12:10
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    ÖZEL | Galatasaray'dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

    Sezon başından bu yana yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray transferde sıcak saatler yaşamaya devam ediyor. Daha önce de gündeme gelen golcü oyuncu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın 4 milyon Euro ve 3 futbolcu teklif ettiği öğrenildi. İşte o isim ve önerilen oyuncular...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

    Sarı-Kırmızılılar transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna kattı. Destek transferi olarak Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer etti.
    Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

    ZANİOLO İLE DAHA DA GÜÇLENDİ

    Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki transferlerinden Nicolo Zaniolo ise büyük ses getirdi.
    Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

    İtalyan yıldızı 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldırdı.

        Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

        İLK MAÇINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI

        İtalyan ekibi Roma'dan transfer edilen Zaniolo, çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not aldı.
        Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

        Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında oyuna sonradan giren Zaniolo attığı golle kalitesini gösterdi.
        Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

        İtalyan medyası da yıldız oyuncuya sayfalarında geniş yer ayırdı.
            Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

            GALATASARAY 4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

            Galatasaray kadrosuna yıldız bir golcü katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
            Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

            Sarı-Kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Antalyasporlu Haji Wright için Akdeniz ekibine teklifini yaptı.
            Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

            Galatasaray, ABD'li golcü için 4 milyon euronun yanı sıra Ross, Emre Taşdemir ve Metehan'ı kiralık olarak önerdi.
                Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

                ANTALYA 8 MİLYON EURO İSTİYOR

                Antalyaspor cephesi ise Galatasaray'ın yaptığı teklifi az buldu. Akdeniz ekibinin Haji Wright için istediği rakam 8 milyon euro.
                Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

                İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Galatasaray'ın istenilen rakamı düşürmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Antayaspor'un bonservisini geçen sezon aldığı yıldız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
                Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

                24 yaşındaki golcünün ismi sezon başında Trabzonspor ile de anılmıştı.
                    Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

                    SÜPER LİG'DE 24 GOLE İMZA ATTI

                    Güncel piyasa değeri 3.4 milyon euro olan Haji Wright, Süper Lig'de çıktığı 48 maçta 24 gol atarken 3 de asiste imza attı.
                    Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

                    Bu sezon ise 16 lig maçında görev alan ABD'li santrafor 10 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.
                    Galatasaray’dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!

                    Yıldız oyuncu Sönderjyske, Venlo, Sandhausen, Schalke ve New York Cosmos gibi takımların da formasını giydi.
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                    Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'dan o isim için 4 milyon Euro ve takas teklifi!
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